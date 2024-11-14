Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Інтерв'ю Артема Дмитрука RT

В інтерв'ю Артем Дмитрук стверджував, що у 2022 році його двічі намагалися вбити, після чого викрали та катували у підвалах СБУ, та додав, що це начебто було зроблено на замовлення влади.

Знаєте, як то кажуть, війна все спише. І для Зеленського, і для Єрмака це був гарний час позбутися політичних опонентів, опозиції. І я також був у цьому списку,

– каже Дмитрук, який був членом провладної партії.

За словами Дмитрука, він вийшов зі "Слуги народу", коли "в Офісі президента почали звучати заяви на адресу Білорусії та Росії, які не відповідали споконвічним ідеям".

Раніше Артем Дмитрук розповідав, що вирішив тікати 20 серпня, коли Рада проголосувала за заборону УПЦ МП. Він переконував, що його хотіли ліквідувати "за вказівкою з Офісу президента". Зрештою йому довелось "ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти Молдови".