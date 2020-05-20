Интервью Гордона: Кобзон, Лолита и другие скандальные гости

Иногда Дмитрий Гордон попадает в громкие скандалы из-за интервью на которые он приглашает людей с сомнительной репутацией. Мы вспомнили 5 человек, которые занимают антиукраинскую позицию и посетили студию журналиста.

Дмитрий Гордон довольно разносторонний человек. Он занимается бизнесом, политикой, поет, а еще он журналист. За его плечами тысяча интервью (как он сам уверяет) с разными людьми. Последнее – с бывшим предводителем террористов "ДНР" Игорем Гиркиним, об этом говорилось на сайте 24 канала. Разговор состоялась 18 мая и вызвала громкий скандал.

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Гиркин и Поклонская

Кто такой Игорь Гиркин-Стрелков?Офицер ФСБ России, военный преступник. Этот человек участвовал в захвате Крыма и был первым главарем боевиков, которые в апреле 2014 года захватили первый украинский город Славянск. Суд в Гааге обвиняет Гиркина в организации сбития пассажирского самолета MH17 в небе над Донбассом.

Вот с таким человеком решил пообщаться Дмитрий Гордон. Позже он объяснил свой поступок тем, что это была такая спецоперация, которую Гордон затеял вместе с украинскими спецслужбами. Мол, до этого Гиркина не мог допросить никто в Украине.

Во время интервью российский террорист не сообщил ничего нового, Гиркин продолжает называть украинцев частью российского народа, а восток и юг Украины – Новороссией.

Но Гордон считает, что этот разговор может быть основанием чтобы доказать его вину.

В СБУ опровергли информацию о сотрудничестве с журналистом. Там заявили, что это была личная инициатива Дмитрия Гордона.

Скриншот видеотрансляции интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиним

Впрочем, в прокуратуре придерживаются другого мнения – заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что интервью содержит очень ценную и важную информацию – дополнительный фактаж и детали.

В то же время многие коллеги Дмитрия Гордона – журналисты, политики и военные осудили такой поступок. Они считают, что интервью с Игорем Гиркиним это российская пропаганда.

Аналогичная ситуация и с Натальей Поклонской. Интервью с няш-мяш прокурором оккупированного Крыма вышло раньше. Оно также вызвало скандал и бурную реакцию в обществе.

Подробно об этом читайте здесь Шизофрения или журналистика: зачем Гордон позвал Поклонскую на интервью

Поклонская заявила, что Майдан это большой обман украинцев, государственный переворот. А Крым никто не оккупировал.

И снова Дмитрий Гордон объяснил свой поступок необходимостью допросить изменницу.

Скриншот видеотрансляции интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской

Панин и "Львов в огне"

В начале 2020 года, на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с одиозным российским актером Алексеем Паниным. Это тот, что мечтал лично убить президента Украины Петра Порошенко и хотел увидеть Львов в огне. Кроме того, он поддерживал аннексию Крыма, а украинцев называл – неразумными. Но это было в 2015 году, теперь он извиняется за свои слова и действия.

Именно поэтому его и пригласил Дмитрий Гордон на интервью, ведь ему как "советскому человеку" (Гордон сам называл себя так) приятно доказывать украинцам, что не такие уж плохие эти россияне. С ними можно общаться и дружить.

Скриншот видеотрансляции интервью Дмитрия Гордона с Алексеем Паниным

Кобзон и хайп

Свою любовь к России Дмитрий Гордон демонстрировал не раз – он много лет дружил с певцом Иосифом Кобзоном, который хоть и имеет украинские корни, но был одним из тех, кто поддерживал пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Но даже после этого Гордон не прекратил с ним общаться, хотя сам и занимал проукраинскую сторону.

Гордон работал на пророссийских телеканалах – 112, НАШ, а также сам дал интервью Елене Бондаренко, которая была идейным членом Партии регионов и известна своей украинофобией.

Скриншот видеотрансляции интервью Дмитрия Гордона с Иосифом Кобзоном

Поддержка российских артистов

Лолита Милявская также родилась в Украине – на Закарпатье. Но стала популярной в России. Певица никогда не поддерживала Майдан, после введения санкций против России заявляла, что всю жизнь готова есть только российские продукты. А также пыталась поехать в оккупированный Крым на свой концерт, но была снята с поезда пограничниками по просьбе СБУ.

Такая личность также заинтересовала Дмитрия Гордона и в апреле 2020 года он опубликовал интервью с Лолитой.

В разговоре российская певица отметила, что некоторые украинские артисты заинтересованы в блокировке российских коллег из-за перераспределения рынка. Лолита намекнула, что таким художникам не хватает таланта.

"Есть талант, гениальность, способности, а есть – которые "круто расчистили рынок, и теперь я здесь лягушка – главная в болоте". Правильно? Есть же и такие", – считает Лолита.

Скриншот видеотрансляции интервью Дмитрия Гордона с Лолитой

Есть еще много примеров, очевидно, что Гордону приятно общаться с такими людьми, которые ненавидят все украинское. У них много общего. Например, ненависть к личности Степана Бандеры и украинскму языку.

Гордон не раз ссорился с представителями националистической украинской мысли. В частности с острой на язык львовянкой Ириной Фарион. Она хотела чтобы Гордон "сдох в диких муках" из-за того, что журналист отметил, что обсуждение вопроса языка следует отложить до лучших времен – когда Украина окрепнет. К слову, всех, кто думает иначе, Гордон считает агентами Кремля.