Інтерв’ю Гордона: Кобзон, Лоліта та інші скандальні гості

Іноді Дмитро Гордон потрапляє у гучні скандали через інтерв’ю на які він запрошує людей з сумнівною репутацією. Ми згадали 5 людей, які займають антиукраїнську позицію та відвідали студію журналіста.

Дмитро Гордон доволі різнобічна людина. Він займається бізнесом, політикою, співає, а ще він журналіст. За його плечами тисяча інтерв’ю (як він сам запевняє) з різними людьми. Останнє – з колишнім ватажком терористів "ДНР" Ігорем Гіркіним, про це йшлося на сайті 24 каналу. Розмова відбулась 18 травня й викликала гучний скандал.

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Гіркін та Поклонська

Хто такий Ігор Гіркін-Стрєлков? Офіцер ФСБ Росії, військовий злочинець. Ця особа брала участь у захопленні Криму та була першим ватажком бойовиків, які у квітні 2014 року захопили перше українське місто Слов'янськ. Суд у Гаазі звинувачує Гіркіна в організації збиття пасажирського літака MH17 у небі над Донбасом.

Ось з такою людиною вирішив поспілкуватися Дмитро Гордон. Пізніше він пояснив свій вчинок тим, що це була така спецоперація, яку Гордон затіяв разом з українськими спецслужбами. Мовляв, до цього Гіркіна не міг допитати ніхто в Україні.

Під час інтерв’ю російський терорист не повідомив нічого нового, Гіркін продовжує називати українців частиною російського народу, а схід та південь України – Новоросією.

Але Гордон вважає, що ця розмова може бути підставою аби довести його провину.

В СБУ спростували інформацію про співпрацю з журналістом. Там заявили, що це була особиста ініціатива Дмитра Гордона.

Скриншот відеотрансляції інтерв’ю Дмитра Гордона з Ігорем Гіркіним

Втім в прокуратурі притримуються іншої думки – заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов вважає, що інтерв’ю містить дуже цінну та важливу інформацію – додатковий фактаж і деталі.

Водночас чимало колег Дмитра Гордона – журналістів, політиків та військових засудили такий вчинок. Вони вважають, що інтерв’ю з Ігорем Гіркіним це російська пропаганда.

Аналогічна ситуація й з Наталією Поклонською. Інтерв’ю з няш-мяш прокуроршою окупованого Криму вийшло раніше. Воно також викликало скандал й бурхливу реакцію в суспільстві.

Детально про це читайте тут Шизофренія чи журналістика: навіщо Гордон покликав Поклонську на інтерв'ю

Поклонська заявила, що Майдан це великий обман українців, державний переворот. А Крим ніхто не окуповував.

І знову Дмитро Гордон пояснив свій вчинок потребою допитати зрадницю.

Скриншот відеотрансляції інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською

Панін та "Львів у вогні"

На початку 2020 року, на YouTube-каналі Дмитра Гордона вийшло інтерв’ю з одіозним російським актором Олексієм Паніним. Це той, що мріяв особисто вбити президента України Петра Порошенка і хотів побачити Львів у вогні. Крім того, він підтримував анексію Криму, а українців називав – нерозумними. Але це було у 2015 році, тепер він вибачається за свої слова й дії.

Саме через це його й запросив Дмитро Гордон на інтерв’ю, адже йому як "радянській людині" (Гордон сам називав себе так) приємно доводити українцям, що не такі вже й погані ці росіяни. З ними можна спілкуватися й дружити.

Скриншот відеотрансляції інтерв’ю Дмитра Гордона з Олексієм Паніним

Кобзон й хайп

Свою любов до Росії Дмитро Гордон демонстрував не раз – він багато років дружив з співаком Йосипом Кобзоном, який хоч й має українське коріння, але був одним з тих, хто підтримував проросійських сепаратистів на Донбасі.

І навіть після цього Гордон не припинив з ним спілкуватися, хоч сам й займав проукраїнську сторону.

Гордон працював на проросійських телеканалах – 112, НАШ, а також сам дав інтерв’ю Олені Бондаренко, яка була ідейним членом Партії регіонів та відома своєю українофобією.

Скриншот відеотрансляції інтерв’ю Дмитра Гордона з Йосипом Кобзоном

Підтримка російських артистів

Лоліта Мілявська також народилась в Україні – на Закарпатті. Але стала популярною в Росії. Співачка ніколи не підтримувала Майдан, після запровадження санкцій проти Росії заявляла, що все життя ладна їсти лише російські продукти. А також намагалась поїхати в окупований Крим на свій концерт, але була знята з потягу прикордонниками на прохання СБУ.

Така особа також зацікавила Дмитра Гордона й у квітні 2020 року він опублікував інтерв’ю з Лолітою.

У розмові російська співачка зазначила, що деякі українські артисти зацікавлені у блокуванні російських колег через перерозподіл ринку. Лоліта натякнула, що таким митцям не вистачає таланту.

"Є талант, геніальність, здібності, а є – котрі "круто розчистили ринок, і тепер я тут жаба – головна в болоті". Правильно? Є ж і такі", – вважає Лоліта.

Скриншот відеотрансляції інтерв’ю Дмитра Гордона з Лолітою

Є ще багато прикладів, очевидно, що Гордону приємно спілкуватися з такими людьми, які ненавидять все українське. В них багато спільного. Наприклад, ненависть до постаті Степана Бандери та української мови.

Гордон не раз сварився з представниками націоналістичної української думки. Зокрема з гострою на язик львів’янкою Іриною Фаріон. Вона бажала аби Гордон "здохнув в диких муках" через те, що журналіст зазначив, що обговорення питання мови слід відкласти до кращих часів – коли Україна зміцніє. До слова, всіх, хто думає інакше, Гордон вважає агентами Кремля.