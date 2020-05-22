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Интервью Гордона: полиция дополнит подозрение Гиркину из-за признания в убийстве

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Гиркину пополнят подозрение обвинением в убийстве трех украинцев
Гиркину пополнят подозрение обвинением в убийстве трех украинцев / lugradar.net

В обвинении террориста Игоря Гиркина появятся пункты по убийству трех украинцев. Признание в преступлении он сделал во время интервью с Дмитрием Гордоном.

Впервые Игорь Гиркин назвал себя прямо причастным к организации и убийству трех граждан Украины. Об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

Ранее Гордон уточнил, кто из спецслужб помогал готовить интервью с Гиркиным и Поклонской

Признание через интервью, утверждает Геращенко, является достаточной доказательной базой. Именно поэтому Национальная полиция, при непосредственном согласии Арсена Авакова, будет дополнять подозрение в убийстве украинских граждан Гиркиным.

Для меня важно было это услышать, и мы считаем, что это признание будет серьезной доказательной базой,
– рассказал заместитель министра МВД Геращенко.

Кроме того, как рассказал Геращенко, сын убитого Владимира Рыбака работает в структурах МВД в сервисном центре.

Кого убил Гиркин и признался в этом в интервью

  • Гиркин признал, что по его личному приказу убит 19-летний студент Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский.
  • Террорист сказал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Мужчина пытался снять флаг самопровозглашенной и непризнанной "ДНР" со здания мэрии в Горловке.

Тела всех трех со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском в 2014-м.

Подробнее о том, какие высказывания из интервью Гордону примет во внимание Офис Генпрокурора при оформлении обвинений, читайте в материале.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Расследования Пророссийские боевики Дмитрий Гордон Журналисты Арсен Аваков Антон Геращенко Полиция
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