Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Інтерв'ю Гордона: поліція доповнить підозру Гіркіну через зізнання у вбивстві

- Читать новость на русском
Гіркіну поповнять підозру звинуваченням у вбивстві трьох українців
Гіркіну поповнять підозру звинуваченням у вбивстві трьох українців / lugradar.net

У звинуваченні терориста Ігоря Гіркіна з'являться пункти щодо вбивства трьох українців. Зізнання у злочині він зробив під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Вперше Ігор Гіркін назвав себе прямо причетним до організації та вбивства трьох громадян України. Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

Раніше Гордон уточнив, хто зі спецслужб допомагав готувати інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Зізначення через інтерв'ю, стверджує Геращенко, є достатньою доказовою базою. Саме тому Національна поліція, за безпосередньою згодою Арсена Авакова, буде доповнювати підозру у вбивстві українських громадян Гіркіним.

Для мене важливо було це почути, і ми вважаємо, що це зізнання буде серйозною доказовою базою,
– розповів заступник міністра МВС Геращенко.

Окрім того, як розповів Геращенко, син вбитого Володимира Рибака працює у структурах МВС у сервісному центрі.

Кого вбив Гіркін і зізнався в цьому в інтерв'ю

  • Гіркін визнав, що за його особистим наказом вбитий 19-річний студент Юрій Поправко і 25-річний мешканець Стрия Юрій Дяковський.
  • Терорист сказав, що несе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Чоловік намагався зняти прапор самопроголошеної і не визнаної "ДНР" з будівлі мерії у Горлівці.

Тіла усіх трьох зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов’янськом у 2014-му.

Детальніше про те, які вислови з інтерв'ю Гордону візьме до уваги Офіс генпрокурора при оформленні звинувачень, читайте у матеріалі.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Розслідування Проросійські бойовики Дмитро Гордон Журналісти Арсен Аваков Антон Геращенко Поліція
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
сьогодні , 22:30 У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
Іван Яковина
Гонконг готується до останньої битви зі злом
сьогодні , 21:00 Гонконг готується до останньої битви зі злом
Артур Харитонов
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
сьогодні , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко