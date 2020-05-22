Інтерв'ю Гордона: поліція доповнить підозру Гіркіну через зізнання у вбивстві

У звинуваченні терориста Ігоря Гіркіна з'являться пункти щодо вбивства трьох українців. Зізнання у злочині він зробив під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Вперше Ігор Гіркін назвав себе прямо причетним до організації та вбивства трьох громадян України. Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

Раніше Гордон уточнив, хто зі спецслужб допомагав готувати інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Зізначення через інтерв'ю, стверджує Геращенко, є достатньою доказовою базою. Саме тому Національна поліція, за безпосередньою згодою Арсена Авакова, буде доповнювати підозру у вбивстві українських громадян Гіркіним.

Для мене важливо було це почути, і ми вважаємо, що це зізнання буде серйозною доказовою базою,

– розповів заступник міністра МВС Геращенко.

Окрім того, як розповів Геращенко, син вбитого Володимира Рибака працює у структурах МВС у сервісному центрі.

Кого вбив Гіркін і зізнався в цьому в інтерв'ю

Гіркін визнав, що за його особистим наказом вбитий 19-річний студент Юрій Поправко і 25-річний мешканець Стрия Юрій Дяковський.

Терорист сказав, що несе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Чоловік намагався зняти прапор самопроголошеної і не визнаної "ДНР" з будівлі мерії у Горлівці.

Тіла усіх трьох зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов’янськом у 2014-му.

Детальніше про те, які вислови з інтерв'ю Гордону візьме до уваги Офіс генпрокурора при оформленні звинувачень, читайте у матеріалі.