Это событие также мобилизовало антиевропейские и пророссийские пропагандистские ресурсы и усилило их нарративы. News Insight провели исследование того, как новостные сайты подхватили распространение дружественных Кремлю нарративов и дали положительное освещение Маску и Вайдель, пишет 24 Канал.

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Взаимодействие Маска с AfD

Илон Маск становится все более влиятельным в европейской политике, особенно в глазах ультраправых групп. Кроме продвижения нарративов этих организаций, его действия, кажется, соответствуют стратегической цели России подорвать единство ЕС и Запада. Европейские лидеры обеспокоены этими сложными отношениями, ведь они воспринимают их как опасное слияние политики, технологий и злонамеренной иностранной пропаганды.

Известная своей антимиграционной и националистической позицией, AfD давно хочет увеличить популярность и доверие в немецкой политике. Открытая поддержка партии со стороны Илона Маска, которая включает его утверждение, что это единственный шанс Германии предотвратить "экономический и культурный упадок", дает AfD именно то, что ей нужно.

Европейские политики выражают беспокойство, что такое прямое участие равнозначно иностранному вмешательству в избирательный процесс в Германии. Принимая во внимание то, что интервью происходит перед важными парламентскими выборами в феврале, время особенно деликатное. Кроме этого, проведенный опрос показывает, что большинство немцев считают, что разговор Маска с Вайдель может усилить популярность AfD и потенциально изменить электоральный баланс в пользу ультраправых.

Пропаганда СМИ

В издании пишут, что страна-агрессор Россия имеет хорошо задокументированную заинтересованность в усилении ультраправых движений в Европе. Пророссийские медиа и пропагандистские сети с теплом приветствовали заявление Маска-Вайдель, назвав его поражением либерально-демократических сил в ЕС и победой "патриотов в Европе".

Немало российских и немецких пророссийских телеграмм-каналов рекламируют Вайдель и Маска, распространяют и усиливают антиевропейские месседжи ультраправого лидера, а также рекламируют их интервью. Среди них есть: DeFreundschaftRu, deutscherussischeheimat, matroschka_today, GHZFriedrichMaik, а также каналы российских и прокремлевских новостных сайтов на немецком языке: DE RT, uncut_news, unzensiert.

Пропагандистские СМИ страны-агрессора использовали объявление о предстоящем интервью для "демонизации" руководства в странах ЕС и продвижения ультраправых политиков. Чтобы подтвердить свои заявления, они начали цитировать российских чиновников, таких как Алексей Пушков, который прогнозирует, что интервью Маска-Вайдель будет иметь значительные последствия для немецкой политики.

Статьи и посты, которые рекламировали будущее интервью в российских пропагандистских СМИ, также вызвали резонанс во французских прокремлевских СМИ. Так, появляются откровенно пропагандистские заголовки о "гнилые западные демократические режимы", упадок Запада, патриотов Европы в лице правых радикалов, доброго Маска, который превратил Твиттер в "площадку для свободного самовыражения" (не упоминается пророссийская дезинформация). Более того, они продвигают разговор Маска с Вайдель, утверждая, что она ввела европейских лидеров в состояние паники.

В News Insight пишут, что проверка ультраправых и прокремлевских медиа-источников показывает согласованную попытку использовать это интервью для пропаганды антизападных и антиевропейских тем, которые поддерживают российские геополитические цели.

Россия выигрывает от усиления фрагментации ЕС и уменьшения оппозиции политике AfD, особенно в отношении Украины, благодаря повышению популярности партии. Этот сценарий показывает, как действия Маска усиливают ультраправые движения и позволяют российской пропаганде еще больше дестабилизировать Европу,

– пишут в издании.

Маск и Вайдель VS Карлсон и Путин

Предстоящее интервью между Илоном Маском и Алисой Вайдель проводит поразительные параллель с интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Оба события подчеркивают силу влиятельных медиа-персон и платформ в усилении политических нарративов и поэтому, чтобы формировать общественное мнение.

Сильной пропагандистской победой Кремля стало интервью Такера Карлсона с кремлевским диктатором. Будучи одной из самых популярных фигур в американских СМИ, Карлсон предоставил Путину глобальную платформу для артикуляции своего нарратива на такие темы, как обвинения НАТО, оправдание войны России в Украине и критика политики Запада.

Предстоящий разговор Илона Маска в прямом эфире с Алисой Вайдель отражает эту динамику, хотя и в европейском контексте.

Возможные последствия, реакция мировых лидеров и шторм для европейской демократии

Последствия дискуссии Маск-Вайдель выходят за пределы Германии. Так, в Европе ультраправые организации собрались вокруг этого события, видя в нем свидетельство того, что их дела становятся все более легитимными. Участие Маска активизирует эти движения, придавая ультраправым группам в таких странах, как Франция, Италия и Венгрия, ощущение единства и импульса.

"Участие Маска в европейской политике несет дополнительные риски, как подчеркивает эта транснациональная мобилизация. Он непреднамеренно – или даже намеренно – помогает подорвать политическое единство и демократические принципы ЕС, предоставляя форум крайне правым лидерам и нарративам", – говорится в статье в статье.

Долго ждать реакции лидеров не понадобилось. Так, канцлер Германии Олаф Шольц осудил вмешательство американского миллиардера как неприемлемое нарушение демократических процедур нации. Глава правительства Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон заняли более жесткую позицию, обвинив Маска в поддержке "реакционного интернационала", который стремится подорвать либеральную демократию.

Действия Илона Маска в Германии является примером того, как соединились ряд дестабилизирующих факторов, включая влияние иностранной пропаганды, рост ультраправого популизма и стратегическое использование социальных сетей. Маск поддерживает ультраправые движения и, намеренно или случайно, играет на руку России, непосредственно взаимодействуя с AfD,

– говорится в статье.

Там подчеркнули, что это событие станет поворотным моментом, который проверит способность демократии справляться со сложными взаимосвязями между политикой, технологиями и иностранными влияниями.