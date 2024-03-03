Получив тяжелые ожоги, потеряв глаз, Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" настоял на возвращении в армию, потому что его знания "важнее там, чем в тылу". Супруги Гринченко, которые когда-то объединяли возле себя единомышленников по скалолазанию, сейчас стали примером поддержки и несокрушимости для многих семей. В эксклюзивном интервью для 24 Канала Ольга и Олег Гринченко рассказали, как переживали переломный момент в семье после травмы, откуда берут силы и оптимизм и какие у них планы после победы.

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О попадании в авто и тяжелой травме

День, когда вы получили ранения, стал для вас вторым днем рождения. Тогда в вашу машину попал ПТУР.

Олег Гринченко: Да, он стал вторым днем рождения. В машину попала противотанковая ракета. В обычную машину попал снаряд, который предназначен для бронированной техники.

Я несколько отойду от вопроса, чтобы потом подойти к нему. В первые дни войны я видел тех людей, кто со мной был, те, кто шли в военкомат и я им говорю: "Тебе не надо идти, тебя убьют в первом бою". А он говорит: "Я хоть там четырех – пятерых ликвидирую". Я говорю: "У тебя нет никакого опыта, ты не умеешь стрелять", а они такие: "Нет, я пойду".

Когда ты уже в ходе боевых действий получаешь опыт, должен понимать, что ранения – это дело времени, если ты будешь там долго. То есть через определенное количество прилетов может прилететь возле тебя. И ты должен быть готов к этому. И я был готов и физически – не стеснялся носить броню, каску и все, что надо. И эмоционально я также был готов.

Как к этому можно быть готовым?

Олег Гринченко: Надо готовиться. То есть ты должен изучать, понимать, ты должен собрать свою аптечку. Ты не должен бояться каждого выхода. Выход – это когда ты услышал, что с той стороны взрыв, и знаешь, что летит в твою сторону. Так, ты должен реагировать. Постепенно ты привыкаешь. Ага, слышишь выход – это не по тебе, понимаешь.

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Или слышишь, как летит тот снаряд, и ты его провожаешь взглядом. Ты постепенно привыкаешь к этому. Моральная готовность – это первое. Второе – физическая. У кого-то есть уже приобретенные болезни до фронта. Если ты физически не готовился, то готовься, убирай вредные привычки и тому подобное. Если ты в спорте, продолжай дальше заниматься спортом.

Военный поделился советами с собратьями / Скриншот из видео

И ты должен еще быть примером. Таких историй полно, когда есть один человек, который говорит "нас всех убьют" и передает это на всех вокруг, волнует, КПД падает (коэффициент полезного действия – 24 Канал).

Нет. Мозг надо выключать и делать свое дело. Это тоже тренируется. Если ты на пушке или на минометах – все, сконцентрируйся только на этом и делай свою работу на 100%. Если ты в тылу, то тоже сконцентрируйся и делай свою работу. Если ты водитель или ремонтируешь технику, делай это.

Сейчас так, вы же видите, что нет нигде защиты. Может прилететь куда угодно. И я в первые дни говорил, какой смысл тратить деньги и бросать бомбы в жилой дом? Нет военного смысла.

Ты не уничтожаешь технику и ты не уничтожаешь тех, кто тебе может давать отпор. Это все только, чтобы напугать, уничтожать население, мы называем это "кошмарить". Как на фронте, не дают спать, каждый час – два бросают бомбы. И через несколько таких суток моральный дух падает, потому что физически ты уже слабеешь.

О ранениях. Это война, как мы их хотим убить, так и они нас. Здесь два варианта. Чем больше мы их убьем или уничтожим техники, тем быстрее закончится война.

Я понимал, что мы по той дороге ездили, и я выбирал себе такое время, чтобы нас не вычислили. Но они сработали как профессионалы, ударили по движущейся цели, а это очень трудно. Так получилось, что прилетело прямо в нашу машину.

Когда меня выбросило из машины, когда ее разорвало, те навыки, что я себе отрабатывал более года, сразу сработали. Пролез и бегом-бегом в кусты.

А сколько вас было в машине?

Олег Гринченко: Семеро – трое погибло, и четверо выжило.

Где вы сидели в машине?

Олег Гринченко: Я сидел сразу за водителем. Это было лобовое попадание. На переднем пассажирском, на моем, сидел тогда другой боец. Не то чтобы случайно, просто туда захотел сесть.



Юрий Гринченко с женой в больнице / Фото: семья Гринченко

Какая моя задача, как командира минометного взвода? Чтобы все были на огневой позиции, все работали, все у них было в порядке. И водитель, пассажир и мужчина, который сидел возле меня погибли, я был в таком треугольнике.

Я в этот момент стоял, через лобовое стекло увидел даже как летит эта ракета. В этот момент, как в кино, знаете, все останавливается и идет медленно. И я еще себе думаю: "Да не может быть".

Потом взрыв. Понятно, что контузия, взрывная волна, куча обломков, куча раненых. Но я сразу не вижу же, ноги у меня целые или нет. Я встал, понял, что ноги целы. Руки работают и я быстро-быстро спрятался. Это первая реакция после любого прилета, потому что мы всегда ждем контрольный.

Была видимость? Потому что я так понимаю, что все было в крови.

Олег Гринченко: Несколько минут еще я видел краем глаза, потому что оказал себе первую медицинскую помощь. Понял, где я нахожусь и потом, через 5 – 7 минут после ожога, начала течь кровь, затекать. И после этого я уже не видел физически.

Вы ехали на позицию, и все это произошло. Что дальше делать? Первая медицинская помощь. Но, когда ты не видишь, когда контузия, когда ожоги. Что сделали вы?

Олег Гринченко: Здесь важен тот опыт, который был раньше. Самое важное при любом травмировании – это не бояться, чтобы адреналин не ушел в кровь, потому что будет усиленная кровопотеря.

И второй момент – это правильно оценить ситуацию. Первое после любого взрыва или прилета – спрятаться в укрытие. И потом я начал кричать ребятам, есть ли кто-то живой, есть ли кто ранен. Я же был не один. Однако никто не откликается.

Здесь у меня начал проходить шок, я понял, где именно травмирован. Аптечку открыл, разрезал, наложил, замотал. Если никто ничего не отвечает – значит либо они ранены, либо контужены и не слышат.

Следующий шаг – как можно быстрее вызвать помощь. Если они не откликаются, а я здесь, значит мне надо идти за помощью. Представьте, жара, где-то 30 градусов. У меня было желание полежать, но я понимал, если я сейчас отдохну, то засну, потому что идет кровь и ты не потеряешь сознание, а скорее похоже как заснешь, и за тобой никто не придет. Надо быстро выходить, звать на помощь.

Я сначала на коленях, потом перебирая ногами по асфальту, мне еще попала палка. И с ней, как слепой, прошел примерно 800 метров и услышал, что едет машина, и как будто кто-то кричит. Они меня забрали и отвезли на пункт эвакуации. Там мне оказали первую медицинскую помощь.

Я сразу доложил своим командирам, что произошло такое событие. Я трехсотый, кто со мной, с тем не смог скоммуницировать и не знаю, что там, вам уже принимать решение, что дальше.

Меня забрала скорая в Дружковку, и с 12 дня в 5 часов вечера я уже был в Днепре в больнице Мечникова. Очень быстро врачи сделали все, оперативно. И еще хочу подчеркнуть, что для наших врачей и для нашей страны жизнь каждого из нас важна.

Меня одного скорая 300 километров везла. Все было сделано для того, чтобы меня как можно быстрее доставить к самым профессиональным врачам.

Как жена отреагировала на тяжелое ранение

Оля, этот день, когда вы узнали – это ад, думаю. Кто вам об этом сообщил? И как вам удалось с этим справиться?

Ольга Гринченко: Это был огромный шок для меня. Я понимала, что уже длительное время муж находится в активных боевых действиях, что он не далеко от линии фронта, а именно на ней. Я понимала, что может произойти любое событие. И мне помогало то, что я много читала, много находила для себя информации психологической самопомощи.

Реабилитация Юрия Гринченко / Фото: семья Гринченко

Например, тот факт, что в нашей стране уже много людей с инвалидностью, и мы сами должны менять отношение к раненым и к людям с инвалидностью, чтобы переходить от жалости к тому, что мы это все выдержим, все можно улучшить, если есть жизнь, это самое главное.

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В этот день, когда у Олега произошло ранение, мы с дочерью были в таком приятном ожидании, мы его ждали домой через несколько дней. У него планировалось какое-то обучение или короткий отпуск. Мы не виделись с марта вообще.

Тогда наш друг военный сообщил мне о том, что произошло ранение. Я ему очень благодарна за это, что он мне сказал уже по факту того, что так произошло. Сказал, что Олег сам смог выйти, его уже везут в больницу Мечникова.

Я понимала, если он нашел в себе силы выйти с места происшествия, и его уже везут, чтобы оказать профессиональную медицинскую помощь, то есть очень-очень большие шансы, что жизнь будет спасена и все будет максимально восстановлено.

Конечно, можно к такому готовиться, но невозможно подготовиться, скажу честно. Потому что это был шок и страх, стресс большой. Однако мы достаточно быстро смогли приехать к Олегу в больницу, в этот же день увидели его. Это, конечно, придало больше уверенности. Я смогла перейти из состояния шока в состояние решения вопросов по его здоровью.

Так, несколько дней я не могла физически с кем-то общаться, кроме близкого, кого-то из друзей, это буквально 3 – 4 человека. Я понимала, что все хотят поддержать нас, но на то время я просто физически не могла разговаривать, мне надо было этот процесс пройти самой. И даже я просила, чтобы мне писали, это было легче, чем разговаривать по телефону.

Но после больницы Мечникова, уже там Олег был хоть и в реанимации, но у него было стабильное состояние, его перевезли буквально через сутки в Винницкую область, в областную больницу. Там очень мощное ожоговое отделение, а именно в его случае надо было лечить именно ожоги.

Жена рассказала, как узнала о ранении мужа / Скриншот с видео

Мы с дочерью в тот же день приехали, и это я все время была рядом, и это с каждым днем давало, силы. Видение, что если есть жизнь, то все можно остальное улучшать – это давало такую внутреннюю уверенность. Мы видели просто собственными глазами, насколько у нас классные, крутые врачи, насколько они профессиональные, насколько они реально делают все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить здоровье.

Также еще уверенность у нас была внутренняя, потому что, зная характер друг друга, мы понимали – если жизнь есть, все остальное мы сможем улучшать.

Отношение к мобилизации

О мобилизации. Вопрос ротации поднимается уже не впервые, люди устают, это сложно, должна быть какая-то справедливость. Иногда в телеграм-каналах военные в очень критической, агрессивной форме пишут об этом.

И это крайности, как по мне, которые демотивируют, и не имеют никакого результата. Как вы смотрите на вопрос мобилизации?

Олег Гринченко: Здесь все гораздо проще. Наша конечная цель – это победа. А для победы что нужно? Чтобы были профессиональные военные. Ты не передашь те знания, что у меня за полтора года кому-то другому, кто пришел по ротации. Он придет, и его еще полтора года надо научить этому всему.

Лучше, если у тебя цель – это победа, надо потерпеть. Ну, ребята, никто же не думал, что будет война столько времени. И мы не знаем, сколько еще продлится. Если ты знаешь, что ты можешь что-то сделать, то все, оставайся.

У всех был такой момент, у всех абсолютно, что наступает усталость физическая. Но если у тебя есть мотивация, то надо продолжать работать. Почему я иду продолжать работать? Потому что я многое могу. Я могу стрелять из миномета, могу корректировать, корректировать аэроразведку, передавать данные, могу быть в штабе и не только.

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Сейчас иду боевым медиком, потому что это дефицит. Солдат, который работает на артиллерии – он дефицит.

На вашем месте можно же сказать: "Я все, я отвоевал свое".

Олег Гринченко: Да, можно сказать. И кто-то так скажет. И это его решение. То, что я возвращаюсь – это мое решение. Мне сейчас по закону написали "ограниченно годный", но я не хочу сидеть где-то. Где-то там, где сейчас мне предлагают.

Я хочу быть максимально полезным там, где я сейчас могу быть. И там, где продолжаются боевые действия. И я знаю, что я там принесу сегодня большую пользу, чем в тылу. Так, наступит время и я буду обучать кого-то. А, возможно, наступит время и будет победа.

Но сегодня для того, чтобы отстоять нашу страну, нужны те люди, которые действительно разбираются. Те, кто сейчас призывается, пусть учатся. Рано или поздно все равно произойдет ротация. Но пока так. И это каждый солдат должен принять.

Приведу такой пример. Война закончится, и придут солдаты, мы называем их "свинопасами", которые где-то сидели в тылу. И будут кричать: "А что ты сделал для победы?". Но ты же не знаешь, где он был? Не знаешь.

У каждого есть такое ощущение – сделал для победы то и то. Я волонтерил. Я на своей работе не филонил. Я собирал дроны. Я делал сборы. Каждый себе может этот вопрос задать. Я могу сказать, что бросал мины на ту сторону и убивал тех, кто сюда к нам лез. Все.

Относительно мобилизации, мало информации, и поэтому люди боятся. Не все будут там, на передовой. Вот не все, честно скажу. Если ты специалист, компьютерщик, радиомеханик, умеешь ремонтировать, кто-то должен ремонтировать танки и бронетехнику. Кто-то должен работать с рациями. Кто-то должен делать эти дроны. Кто-то должен делать эти бомбочки, чтобы прицепить на дрон. Кто-то должен делать снаряды.



Юрий Гринченко на службе / Фото: семья Гринченко

То есть, чтобы я стрельнул на ту сторону, должен быть целый процесс. И чтобы ты пошел на передовую, надо твое только личное желание. Если ты не хочешь так, тебе найдется место в каком-то подразделении. На любые руки найдется место, в котором ты профессионал.

И не надо бояться этого призыва. Линия фронта большая, но не везде продолжаются боевые действия. И там, где нет боевых действий, что ты должен делать? Максимально учиться. Может тебе это и не понадобится, но может и понадобится и тогда ты не умрешь.

И здесь такой вопрос. Если ты профессионал, ты будешь жить намного дольше, чем непрофессионал. И кем ты хочешь быть?

Жизнь "до" и "после" полномасштабной войны

Как это было 23 февраля? Люди думали разные вещи – кто-то верил, что начнется война, кто-то не верил. Какими те дни перед вторжением были у вас?

Ольга Гринченко: Честно, я также не верила. Не верила в то, что в наше время может произойти такая большая война. Тем более, что мы 20 февраля открыли скалолазный сезон в нашем городе. У нас реально было очень много классных планов, уже расписан весь теплый сезон.

А 23 февраля мы в эфире в своем городе рассказывали об этих планах. Мы хотели показать классные места для скалолазания в Украине и в нашем городе. Мы только об этом и думали. И вообще не было таких ощущений, что реально это все не произойдет.

И я еще такой момент хочу подчеркнуть, что 23 февраля ведущий говорит: "Господин Олег, вас поздравлять с днем советской армии?" Потому что он понимает, что Олег взрослый человек, еще служил тогда. А Олег говорит: "Нет, я уже не праздную этот день, сейчас я праздную День защитника Украины". И мы бы вообще не могли подумать, что начнется такая война.

24 февраля мы были в таком режиме, то ли замирания, но мы реально ни в какие очереди не становились, деньги не снимали. Я сначала побежала сдавать кровь, потому что я не знала, что мне еще в то время делать. Олег некоторые дела домашние завершал, и на следующий день пошел в военкомат.

Как это решение прошло, когда ты понимаешь, что готов, не колеблешься? Много вопросов – страх, и готовность, и семья, и дети?

Олег Гринченко: Да, в голове эти мысли были все сутки, и я просто думал куда? И мы не верили, но мы услышали прилеты, а мы живем в таком городе, думали, может, это на карьере взрывы. И уже утром мы в интернете увидели информацию.

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Чем больше я получал этой информации, я понимал, что делать и что не делать. У всех такое было – никто не знал, что делать и команды тебе никто не мог дать: иди туда, делай то.

Я приезжаю в ТрО, там куча людей, я вижу, что туда не прорвусь. Возвращаюсь, я знаю, где военкомат, а там тоже куча людей и все штурмуют те двери. Я туда, спрашивают: "Вы с повесткой?". Говорю: "Нет". Отвечают: "Нет повестки – иди гуляй".

Я услышал тогда два ключевых слова: "С повесткой на медкомиссию". Меняется вахта и я уже говорю: "Я с повесткой на медкомиссию". Говорят: "Покажи военный билет". Так я прорвался в военкомат. Тогда в первые дни был такой эмоциональный запал, что все хотели вместе стать, дать россиянам по голове, чтобы больше сюда никто не лез.

Я быстро прошел медкомиссию. 28 февраля запись, что я уже на военной службе. 3 марта мы уже были на обороне нашего города, шли останавливать те колонны, что шли через Херсон в направлении Кривого Рога.

Вас направили работать с минометом?

Олег Гринченко: Сначала я попал в пехоту, потому что нужны были добровольцы. В первые дни сказали, что нужны 40 добровольцев. Я себе собрал команду таких, как я, еще подключил тех, кто был уже на войне, в АТО. Думаю: "Эти ребята уже разбираются, с опытом, я буду возле них", и мы, добровольцы, пошли встречать эти колонны.

Потом уже, когда линия фронта стала более стабильной, меня нашли, потому что по должности я был в минометной батарее.

Я не зря начал наше интервью, со слов, что вы уважаемые люди, потому что вас уважают именно за то, какие вы есть. Когда на вас смотришь, написано на шевроне "Скалолаз". Мы познакомились тогда, когда меня заинтересовала эта тема. Я приходил к вам, видел, как к вам относятся люди, и вы, как маленькое ядро, которое вокруг себя сплачивает людей. Но сейчас уже не вокруг скалолазания, однако вы этим ядром и остаетесь.

Я смотрю и вижу все ту же энергию, но я понимаю, что под этим лежит так много и стресса, и боли, и собственной работы, и психологически это очень трудно. Что бы вы сказали из собственного опыта, как сейчас смотивировать людей принимать эти сложные решения для себя?

Ольга Гринченко: Пожалуй, то, что мне помогало – опираться на свое внутреннее состояние, искать или лелеять свою внутреннюю опору. Потому что внешние обстоятельства такие – страна-агрессор напала на нашу Украину. Мы, к сожалению, не можем это никак изменить. И на это мы не можем влиять.

Но на свою внутреннюю опору мы можем влиять. И здесь просто надо учиться. Многие девушки, жен военнослужащих, они стали общаться с психологами. Стали разбираться в этой теме. Во-первых, чтобы себе помочь. Во-вторых, чтобы помочь близким.

Еще все-таки стоит искать зацепку на будущее. Потому что многие из нас еще живут прошлым. Многие ждут, когда закончится война, и вернется в свою прошлую жизнь. Но этого не произойдет уже.

Они ждут и в таком состоянии ничего никто не делает. А что ты будешь делать потом, когда закончится война, когда муж вернется из армии? Что мы будем дальше делать? Вот я в себе искала эту зацепку на будущее и пыталась ей давать жизнь. Мне это очень помогало.

Плюс еще думать, опираться на себя, что я сегодня могу делать для себя. Стараться качественно поспать, принимать витамины, сделать какую-то зарядку – это то, что я могу контролировать. И искать то, что можно сделать для кого-то. Например, для мужа, когда он в армии, или для других людей.

Интересно Решающие в войне: как украинцы собирают FPV-дроны

Именно мне это очень-очень помогало. Это даже в больнице сработало, потому что когда ты в таких обстоятельствах, очень-очень легко, это такой тонкий лед, впасть в состояние жертвы – все пропало, человек с инвалидностью и тому подобное. Всегда есть планы, это точно. Просто мы их либо создаем, либо живем как-то так. Поэтому мы стали даже немножко волонтерить, планировать, не закрывались, рассказывали о себе, чтобы помочь друг другу быстрее пережить это событие.

Расскажите о сборе, с которым вы к нам пришли.

Ольга Гринченко: Спасибо, во-первых, за такую возможность и просим вас помочь в приобретении FPV-дронов для роты ударных БПЛА 17-й танковой бригады. Мы уже все знаем и видим, что FPV-дроны – это новые такие патроны нашего времени, потому что они более меткие, и они реально помогают сохранить жизнь наших защитников.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке: https://choko.link/alex1

Поэтому мы помогаем укомплектовать роту ударных БПЛА, просим всегда донатить, потому что это, как уже я сказала, патроны, которые очень быстро заканчиваются. Так случилось, что мы присоединились несколько месяцев назад к этому сбору, призвали всех наших подписчиков, всех наших друзей.

Олег будет продолжать службу именно в этом подразделении как боевой медик, солдат-спасатель, поэтому кликая на эту ссылку и задонатив, вы помогаете именно подразделению Олега, его собратьям быстрее получать для нас победу.

Ольга и Олег Гринченко поделились своей историей / Скриншот из видео

Блиц-интервью

Что такое война для вас?

Ольга Гринченко: Это кризис. Для всех. Для личности, для отношений, для семьи, для страны. И кризис в том заключается, что это все приходит в один момент. Но при этом это очень много и раскрывает потенциала, потому что именно в нашем кругу война раскрыла во многих людях те качества и предоставляет те перспективы, о которых в мирной жизни и не подозревали бы.

Олег Гринченко: Наши враги думали, что захватят Украину за три дня. А так не получилось. И страна встала, и вся Европа, вы же видите, они же раньше "плавали", помогать или не помогать. А тут раз, увидели, что есть сопротивление и мы их удивили.

Что такое Россия?

Ольга Гринченко: Это страна-изгой. Я хочу, чтобы они много десятилетий спустя просто ощущали на себе все и проработали эту свою карму агрессора и убийц.

Олег Гринченко: Вот для меня русский язык – уже все. Я еще не могу перейти полностью на украинский язык. Но русский язык и все, что с ним связано, – это для нас отстраненно.

Кто такой Путин?

Ольга Гринченко: Нам же нельзя здесь нецензурно выражаться. Путин – это убийца и маньяк. И он никогда не остановится. Только украинцы могут остановить это тотальное зло в его лице.

Что для вас победа?

Ольга Гринченко: Это возможность какая-то выдохнуть, потому что в нашей семье два военнослужащих. Возможность просто выдохнуть и планировать уже свой следующий скалолазный сезон.

Олег Гринченко: Победа – это продолжение нашей жизни и продолжение тех мечтаний, что мы себе намечтали до начала войны.



Юрий Гринченко / Фото: семья Гринченко

Олег, к вам вопрос. Моя жена для меня – это?

Олег Гринченко: Ого, моя жена для меня – это такой пример несокрушимости, стойкости и героизма. Вот я иногда говорю: "Как это Бог нам дал с тобой познакомиться? Что он тогда, какие он мысли были у него на уме?" Она для меня стала примером той женщины, которая должна быть для меня.