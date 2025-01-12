Об этом "Паук" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Полная версия разговора с военнослужащим выйдет на сайте завтра, 13 января.

Смотрите также "Буданов пришел к нам пешком": анонимное интервью со спецназовцем ГУР об уникальных операциях

Азовец "Паук" рассказал о подготовке к российскому вторжению

Азовец с позывным "Паук" впервые присоединился к армии в 2014 году. Но со временем, в 2022, снова стал на защиту в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а в 2023 году стал сапером в "Азове".

Находясь в ветеранском сообществе, военного спросили, готов ли он. Он сразу не понял к чему ему готовиться, но ему ответили – "у нас будет полномасштабная война". К тому же собеседник отметил, что вторжение будет с вероятностью 90%.

После этого я пошел домой, поговорил с женой, достал деньги из заначки, купил оружие и патроны к нему и снаряжение. Но у меня не до конца было понимание того, что будет. То есть даже когда ты уже участвовал в боевых действиях, ты не можешь предсказать, что будет когда-то, потому что каждая война проходит по-разному. Я вот опасался, что будет наступление из Беларуси,

– сказал "Паук".

Военнослужащий знал, что враг нанесет удары сначала по аэродромам, военных складах, узлах связи и по другим критическим объектам. По словам "Паука", россияне хорошо продумали тактику нападения, но плохо ее реализовали.

Маленький пример – это то, что россияне планировали "с колес" захватить Гостомельский аэродром. Это, как я понимаю, должна была быть классическая операция по высадке десанта с вертолетов. Десантники должны были захватить аэродром, потом туда бы массово приземлялись самолеты с подкреплением и техникой, а дальше бы прорывались пехотные колонны. Но последние застряли по дороге туда,

– отметил азовец.

Война является тяжелым вызовом даже для бывшего военного

"Паук" рассказал, что война в первые дни казалась ему ужасным хаосом. Даже он, будучи старшим группы, долго ждал того, чтобы получить оружие, форму или боеприпасы. А ребята, которые были в его взводе, пришли добровольцами и не имели боевого опыта. Взвод "Паука" сразу отправился на боевые позиции.

Я же пытался готовить новобранцев – показывал, как накладывать турникет и израильский бандаж, как работать с различными ранениями, использовать окклюзионную наклейку. Все, что было в моих силах. Но системной работы по подготовке не было организовано,

– рассказал воин.

"Паук" добровольно мобилизовался в 2022 году

До начала вторжения "Паук" работал в охранной структуре. Война набирала обороты, руководство было шокировано тем, что происходило. Как ветеран, "Паук" сказал руководителям, что хочет пойти на войну, на что получил согласование. 25 февраля военный приехал в ТЦК с табельным оружием.

Ко мне вышел заместитель начальника военкомата, я сказал ему, что хочу служить. И так где-то через час я уже оформился и получил время до вечера, чтобы сдать оружие и отвезти мобилизационные документы на работу,

– поделился "Паук".

Напомним, в бригаде "Азов" более 80% военных возвращаются к службе после ранений. Они выполняют в армии различные роли.