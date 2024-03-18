О неутешительном отборе украинских боксеров на Олимпиаду в Париже, турбулентность в национальной боксерской федерации и наличие амбиций возглавить ее, а также о действующих и новых бизнес-проектах в Украине – далее в материале.

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Над чем сейчас работаете в рамках IBA?

В первую очередь, сейчас работаем над возвращением членства организации в Международном олимпийском комитете. Делаем все, чтобы урегулировать вопрос и добиться снятия всех ограничений. Претензии МОК к IBA заключались в коррупции и финансовой задолженности. Все эти вопросы мы поэтапно устранили. Конфронтация с олимпийским комитетом бесперспективна, наш путь – спортивная дипломатия.

IBA сейчас не проводит лицензионные турниры, их организовывает напрямую МОК. Мы со своей стороны предоставили все имеющиеся базы данных, в частности, по судьям. Это интеллектуальная собственность IBA, которую мы передали МОК. Я уверен, что в конце концов все недоразумения мы устраним и к следующим Играм вернемся в олимпийское сообщество.

Как конкурирующую IBA заявили новую международную боксерскую организацию World Boxing, которую возглавил Борис ван дер Ворст. Видите в ней соперника?

Нет, потому что перед тем, как создавать новую организацию, надо трезво оценить, что у тебя есть. Есть ли у тебя компетенции, есть ли у тебя европейские призеры, хотя бы просто боксеры? Нет, нет. Так что ты тогда создаешь? Сначала надо показать мощные результаты в своей стране, и потом, возможно, люди за тобой пойдут. Здесь же нет ничего, человек сам никогда боксером не был. И сейчас просто занимается тем, чтобы найти средства на свое существование.

Украина пока получила лишь одну олимпийскую лицензию. Отборочный турнир в Италии провалила. Почему так произошло?

При моей каденции Федерация бокса смогла заложить прочный фундамент работы с молодежью, подготовки национальной сборной. К каждому спортсмену нужно находить подход, создавать условия и для физической, и для психологической подготовки. Надо уметь вывести его на пик формы к тем или иным соревнованиям. Это очень сложная работа, и мы умели ее делать. Нынешние руководители, к сожалению, эту базу сохранить не смогли. Это, прежде всего, говорит о "профессионализме" людей, которые не должны были бы этим вообще заниматься.

Они вместо этого возлагают ответственность на Вас.

Мне боксировать за них? Я – готов. А если серьезно, когда они незаконно отобрали федерацию, они обещали украинцам бокс нового уровня. Мы видим результаты – даже лицензию не в состоянии получить. Вместо того чтобы работать со спортсменами, качественно тренировать, ездить на различные соревнования, они занимались "шапозакидательством" и постоянно клеветали на меня в СМИ.

Но в боксе постоянные манипуляции и перекладывание ответственности на предшественников не работает – надо показывать результаты и нести персональную ответственность. Если ты президент федерации, ты должен делать все, чтобы давать лучшие результаты для своей страны. Тем более в такие трудные времена. Для нас особенно важно видеть наш флаг на всех международных площадках.

Следующий лицензионный турнир будет проходить в Таиланде в мае. Будут ли шансы завоевать больше путевок на Олимпиаду?

Я не знаю. Все зависит от того, насколько спортсмены будут к нему готовы. Если так, как это было в Италии и на других турнирах в прошлом, то шансов немного.

Кирилл Шевченко добровольно ушел с должности президента ФБУ. Что в таком случае говорит устав – будут ли выборы нового президента? И будете ли Вы принимать участие?

Изначально смена руководства федерации состоялась неправовым способом. Было поставлено под угрозу ее существование. А это же не просто организация. Это многолетние традиции, история.

В федерации есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Нельзя все это уничтожить и с нуля создавать новое. Поэтому сейчас главное – это возродить федерацию, сделать такой, какой она была.

Кирилл Шевченко зашел в ФБУ на обвинениях. Кричал, что все негодяи, что все воруют. Больше года он пробыл на этой должности. У меня вопрос: если кто-то воровал, то где расследование, где уголовные дела, и где сам он в конце концов?

Я считаю, что этот человек пришел хайповать и набивать карманы за счет боксеров, больше он ничего не сделал. Кто возглавит федерацию после него, должны определить на выборах.

Президенты региональных федераций должны собраться и решить, кому они делегируют развитие федерации. Сам я принимать в этом участие не собираюсь. Я считаю, что моей команде удалось вложить в развитие бокса столько, сколько вряд ли кто-то сделает в следующие так лет 30. Я буду рад, если кто-то докажет, что я ошибаюсь. Такому человеку я готов помогать и сделаю от себя все необходимое. Но президентом федерации я больше не буду точно.

Кого вы считаете достойным кандидатом?

Я никому не буду давать оценок. Пусть выбирают люди, которые действительно развивают бокс в Украине. Задачи перед новым руководителем будут очень непростые – как минимум вернуть подготовку спортсменов на прежний уровень, вернуть уважение к спортсменам и тренерам. Это тяжелый труд. Нужно находить и вкладывать средства. Несмотря на то, что нынешний бюджет федерации очень большой, денег не хватает, потому что их никто не видит – ни боксеры, ни тренеры.

Куда они делись?

Этот вопрос нужно задавать правоохранительным и контролирующим органам. Не мне.

Вы часто ездите по миру, в частности странами Африки, с которыми Украина стремится наладить сотрудничество. Как там настроены в отношении нас?

Я провожу международные встречи от имени IBA, но в то же время всегда представляю и Украину также, потому что я – украинец. Я побывал в половине африканских государств: Конго, Уганда, Марокко, Камерун, Алжир и других, и могу сказать, что об Украине там знают, относятся к нашей стране и нашим людям с большим уважением. Все заинтересованы в углублении сотрудничества.



Владимир Продивус с министром сельского хозяйства Уганды / Фото Владимира Продивуса



Владимир Продивус с представителями Министерства аграрной политики Демократической Республики Конго / Фото Владимира Продивуса

О каком сотрудничестве говорится?

Экономическом. Их очень интересует сельское хозяйство, поставки зерна, кукурузы, удобрений. Особенно их интересует наш опыт выращивания и переработки агрокультур. Они хотят его перенимать. Нам такое сотрудничество тоже было бы интересным, потому что Африка – это огромный развивающийся рынок. Поэтому, по моему мнению, украинским дипломатам следует прилагать больше усилий для расширения представительства Украины на этом континенте. И изменить сам принцип назначения послов и консулов: пенсионеры должны быть на пенсии, а в дипломатических представительствах должны работать молодые, амбициозные, энергичные люди, которые хотят заявить о себе и об Украине.



Владимир Продивус с министром лесного хозяйства и фауны Камеруна и президентом Африканской конфедерации бокса / Фото Владимира Продивуса

В какой стране постоянно проживаете Вы и Ваша семья?

В Украине. Большую часть своей жизни я провожу в машине или в самолете, потому что постоянно езжу по миру. Это связано со спортивной дипломатией и бизнесом. Это для меня нормально, за последние 30 лет здесь ничего принципиально не изменилось. Но свое будущее я связываю только с Украиной.

Какие бизнес-активы имеете в Украине?

У меня много активов. В строительной отрасли, промышленной, гостинично-туристической. Все мои компании несмотря на полномасштабную войну продолжают работать, платить налоги и давать людям достойную работу. Сохранили костяк "Мостобуду" – реконструируем мосты, строим защитные сооружения для объектов критической инфраструктуры. Работы выполняем по всем стандартам.

У вас остался бизнес во временно оккупированном Крыму?

У меня нет бизнеса на временно оккупированных территориях. У нас есть специальные органы, которые способны это проверить и подтвердить. Я всех настраиваю и сам этого придерживаюсь: все усилия и деньги должны быть сконцентрированы в Украине.

Так, в прошлом я вкладывал в украинский Крым, как это делали почти все украинские бизнесмены. У меня был там мостостроительный отряд. После оккупации Крыма Россией, мы от всего отказались. Никто там ничего моего не найдет. Но можно подделать. Мне жаль, что журналисты публикуют информацию, даже не проверив ее. Я считаю это соучастием в дезинформационной кампании.



Владимир Продивус с лидерами в разработке современного оборудования для торфяной индустрии / Фото Владимира Продивуса

Какие отрасли привлекательными считаете лично Вы?

Одна из них добывающая. В свое время наша страна развивала "Укрторф", но бизнес "схлопнулся". Когда стали разбираться почему, выяснилось: украинский рынок для украинского же торфа был просто закрыт. Доминировала продукция из Беларуси и других стран. Это абсурд. В результате "Черкаситорф", "Житомирторф", "Рівнеторф" и другие просто обанкротились, хотя потребность одной только Закарпатской области – минимум 150 тысяч тонн торфа в год. Сейчас мы с командой вкладываем средства в торфяную отрасль. Хотим добывать торф и продавать конечному потребителю готовую продукцию. А также экспортировать в Европу, а это уже не только налоги и рабочие места – это валютная выручка, которая необходима для поддержания экономики и финансирования армии.

Не боитесь вкладывать деньги из-за войны?

Кто боится и сомневается – грош им цена. Мы у себя дома, и я абсолютно уверен в том, что все будет хорошо, что мы защитим его от тех, кто называет себя "второй армией мира". Я не знаю, сколько война еще продлится, какой будет экономическая ситуация, но я вижу здесь перспективы и необходимость это делать. И могу вам сказать, что мировой бизнес тоже считает Украину привлекательной для инвестиций, несмотря ни на что.