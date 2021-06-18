Однако глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предположил, что законопроект может не принести столько пользы, сколько от него ожидают. Также Саакашвили в программе "Первые лица" говорил о реформах, рынке земли и решениях Совета нацбезопасности и обороны.

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О реформах

Коллективный Запад в лице самого Джо Байдена требует от Украины борьбы с коррупцией и реформ. Это уже в Украине никого не удивляет. И где реформы?

Начнем с того, что я не уполномоченный по вопросам реформ. Я уполномочен президентом и он меня пригласил, чтобы я советовал, какие можно провести реформы. Если говорить о том, кто уполномочен проводить реформы – это правительство Украины.

Такого "единства", как в Украине – вообще в природе не существует. Есть отдельные министры, есть отдельные шаги, которые они делают, но правительства как такового – нет. Если бы в Украине было правительство, все бы давно уже изменилось.

Реально у них есть все инструменты, это неправда, что им кто-то мешает. Так, в Раде действительно есть какие-то там интересы, олигархические или личные. В целом интересы бюрократии. Она везде коррумпирована, но если правительство хочет, имеет желание и волю – это очень просто. У них есть инструмент постановлений, которые, к сожалению, они используют также в коррумпированных целях. У меня есть много примеров. Я могу об этом рассказать больше.

То есть вы фактически говорите, что виной тому, что реформ нет, является правительство? Однако у нас система власти сейчас так сформирована, что правительство фактически является исполнителем воли президента.

Да, мы все вместе с президентом разделяем эту ответственность. Это правда. Я думаю, что президент Владимир Зеленский несколько крутых вещей сделал. Очень важный шаг был – реформа земли. Я понимаю, почему люди волнуются. Это святая украинская земля...



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

Потому что людям 20 лет рассказывали, что это опасно.

Нет, это не правда. Та сторона тоже врет. Они говорят: "нашу святую украинскую землю давно продают". Проблема в том, что миллион фермеров покупали эту землю по старым серым схемам. И они, эти люди, сейчас в воздухе находятся. Они оказались в ситуации, когда не знают, что будет завтра.

Это не о том, что они против продажи земли. Они о том, чтобы у них не забрали землю, потому что там не все в порядке с документами. В любом случае власти следует учесть, что эти люди существуют, они реальны. Эти люди вложили свои силы, кровь и последние деньги в эту землю. И они не могут остаться без всего...

Просто крупные агрохолдинги или олигархи земли все скупят. Поэтому я их понимаю, но этот шаг – реформа земли – это большой шаг и Зеленский молодец.

Второй шаг – то, что он первый из украинских чиновников или президентов заговорил об олигархах – это революционно.



Саакашвили в программе "Первые лица" / Фото 24 канала

О законе об олигархах

Заговорить мало. Вы считаете, что этот законопроект будет работать?

Уже есть что-то. Олигархи – это было абсолютное табу. Нельзя было о них говорить. И то, что он внес закон – это первый большой шаг. Да, у меня есть замечания. Я думаю, что реестр олигархов надо изменить и делать иначе. Не так, чтобы СНБО определяло олигархов.

Справка. Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект по предотвращению угрозы олигархов. Документ указан как неотложный. Документ предусматривает создание реестра олигархов.

Вы предлагаете, чтобы они сами приходили и говорили: "Я – олигарх"?

Они сами должны не только приходить, но и если они не придут, то нести уголовную ответственность за то, что не пришли и солгали.

Явка с повинной?

Да, это же делается сейчас депутатам, чиновникам любого уровня. Если они сами не сообщат о своем имуществе и врут и прячут его – они за это несут уголовную ответственность. Почему то же самое делать с олигархами?

То есть вы хотите, чтобы, условно Ахметов, пришел и сказал: "Я – олигарх, у меня здесь монополия, здесь телеканал, здесь мои депутаты, вот мое состояние"?

Почему нет? Однако их гораздо больше, чем Ахметов. Мы говорим всегда о 5 (олигархах – 24 канал), но их гораздо больше. Гораздо! Только в земельной сфере их десятки. В каждом регионе.

Например, в Одессе около 10 только в региональном масштабе. В них (у олигархов – 24 канал) есть еще и медиа, у них есть свои состояния.

В Харькове (есть олигархи – 24 канал), в любом месте. Есть очень бедные регионы, где, возможно, их 1 – 2, но во всех других регионах примерно 5 – 10 человек.