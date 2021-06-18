Однак глава виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі припустив, що законопроєкт може не принести стільки користі, скільки від нього очікують. Також Саакашвілі у програмі "Перші особи" говорив про реформи, ринок землі та рішення Ради нацбезпеки та оборони.

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Про реформи

Колективний Захід в особі самого Джо Байдена вимагає від України боротьби з корупцією і реформ. Це вже в Україні нікого не дивує. І де реформи?

Розпочнемо з того, що я не уповноважений з питань реформ. Я уповноважений президентом і він мене запросив, щоб я радив, які можна провести реформи. Якщо говорити про те, хто уповноважений проводити реформи – це уряд України.

Такої "єдності", як в Україні – взагалі в природі не існує. Є окремі міністри, є окремі кроки, які вони роблять, але уряду як такого – немає. Якби в Україні був уряд, все б давно вже змінилось.

Реально в них є всі інструменти, це неправда, що їм хтось заважає. Так, у Раді дійсно є якісь там інтереси, олігархічні чи особисті. В цілому інтереси бюрократії. Вона скрізь корумпована, але якщо уряд хоче, має бажання чи волю – це дуже просто. В них є інструмент постанов, які, на жаль, вони використовують також у корумпованих цілях. В мене є багато прикладів. Я можу про це розповісти більше.

Тобто ви фактично кажете, що виною того, що реформ немає, є уряд? Однак у нас система влади зараз так сформована, що уряд є фактично виконавцем волі президента.

Так, ми всі разом із президентом розділяємо цю відповідальність. Це правда. Я думаю, що президент Володимир Зеленський декілька крутих речей зробив. Дуже важливий крок був – реформа землі. Я розумію, чому люди хвилюються. Це свята українська земля…



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Тому що людям 20 років розповідали, що це небезпечно.

Ні, це не правда. Та сторона теж бреше. Вони кажуть: "нашу святу українську землю давно продають". Проблема в тому, що мільйон фермерів купували ту землю за старими сірими схемами. І вони, ці люди, зараз в повітрі перебувають. Вони опинились в ситуації, коли не знають, що буде завтра.

Це не про те, що вони проти продажу землі. Вони про те, щоб в них не забрали землю, тому що там не все гаразд з документами. У будь-якому разі владі треба врахувати, що ці люди існують, вони реальні. Ці люди вклали свої сили, кров та останні гроші в цю землю. І вони не можуть залишитись без всього….

Просто великі агрохолдинги чи олігархи землі всі скуплять. Тому я їх розумію, але цей крок – реформа землі – це великий крок і Зеленський молодець.

Другий крок – те, що він перший з українських можновладців чи президентів заговорив про олігархів – це революційно.



Саакашвілі у програмі "Перші особи" / Фото 24 каналу

Про закон щодо олігархів

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