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Интрига растет: спецпрокурор США готовит новые обвинения против россиян

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Дело о российском вмешательства набирает обороты
Дело о российском вмешательства набирает обороты / NYMag

В деле о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года вскоре появятся новые фигуранты. Специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование, готовит новые обвинения в отношении россиян, которые с помощью кибератак и краж данных могли повлиять на исход голосования.

Об этом сообщает NBC News.

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У спецпрокурора уже есть достаточно доказательств, чтобы предъявить новые обвинения, однако он пока не делает этого из "стратегических соображений", предполагает ресурс. Обвинения против граждан РФ могут касаться нарушений законов о голосовании, а также компьютерной информации. Ожидается, что они будут обнародованы в течение ближайших недель или месяцев, пишет телеканал.

Напомним, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения в том, что они пытались повлиять на выборы путем распространения дезинформации в соцсетях и организации в США акций протестов. Среди упомянутых Мюллером лиц и компаний – бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", и петербургское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

Что такое российская "фабрика троллей" и кто такой Евгений Пригожин? "Агентство интернет-исследований" (IRA), так называемая "фабрика троллей", было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году, действуя через российские подставные компании, это агентство наняло на работу сотни людей, от создателей фальшивых личностей до специалистов по техподдержке. Подрывные действия "агентства троллей" были нацелены также на искажение общественного мнения в России и Европе посредством распространения тенденциозных и сфабрикованных сообщений в соцсетях и российских СМИ.

Согласно обвинительному заключению спецпрокурора США Роберта Мюллера, годовой бюджет этого агентства составил несколько миллионов долларов. Предполагается, что финансировала "фабрику троллей" кейтеринговая компания Concord Catering, владельцем которой является Евгений Пригожин. Российского олигарха называют "поваром Путина", поскольку глава Кремля любит бывать в ресторане Пригожина в Санкт-Петербурге.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Российская пропаганда Выборы в США
Источник: 24 Канал
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