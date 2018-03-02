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Інтрига зростає: спецпрокурор США готує нові обвинувачення проти росіян

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Справа про російське втручання набирає обертів
Справа про російське втручання набирає обертів / NYMag

У справі про російське втручання в американські вибори 2016 року невдовзі з'являться нові фігуранти. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування, готує нові звинувачення щодо росіян, які за допомогою кібератак і крадіжок даних могли вплинути на результат голосування.

Про це повідомляє NBC News.

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У спецпрокурора вже є достатньо доказів, щоб пред'явити нові звинувачення, проте він поки не робить цього зі "стратегічних міркувань", припускає ресурс. Обвинувачення проти громадян РФ можуть стосуватися порушень законів про голосування, а також комп'ютерної інформації. Очікується, що вони будуть оприлюднені протягом найближчих тижнів або місяців, пише телеканал.

Нагадаємо, 16 лютого Міністерство юстиції США пред’явило 13 росіянам і трьом компаніям з РФ звинувачення у тому, що вони намагалися вплинути на вибори шляхом розповсюдження дезінформації у соцмережах і організації в США акцій протестів. Серед згаданих Мюллером осіб та компаній бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", і петербурзьке "Агентство інтернет-досліджень", знане як "фабрика тролів".

Що таке російська "фабрика тролів" і хто такий Євген Пригожин? "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), так звана "фабрика тролів", було засноване у 2013 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році, діючи через російські підставні компанії, це агентство найняло на роботу сотні людей, від творців фальшивих особистостей до фахівців із техпідтримки. Підривні дії "агентства тролів" були націлені також на викривлення суспільної думки в Росії та Європі за допомогою поширення тенденційних та сфабрикованих дописів у соцмережах та російських ЗМІ.

Згідно з обвинувальним висновком спецпрокурора США Роберта Мюллера, річний бюджет цього агентства становив кілька мільйонів доларів. Припускається, що фінансувала "фабрику тролів" кейтерингова компанія Concord Catering, власником якої є Євген Пригожин. Російського олігарха називають "кухарем Путіна", оскільки глава Кремля любить бувати в ресторані Пригожина у Санкт-Петербурзі.

Теги: Новини політики Російська пропаганда Новини США Новини Росії Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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