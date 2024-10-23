Речь идет о Черкасской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и добавили перечень процентных соотношений.

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Что известно о случаях с оформлением "инвалидности"

Известно, что вышеупомянутая проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда. Продолжается уголовное производство.

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлено в двух областях: Черкасской и Хмельницкой,

– говорится в сообщении.

Согласно обработанной информации, сейчас в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В то же время в Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.

Отмечается, что в остальных прокуратурах и в Офисе генпрокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, которые имеют группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах – от 5 до 10%.

"В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате", – сообщили там.



Оформление инвалидности среди прокуроров по областям / Фото Офиса генпрокурора

К слову, Министерство здравоохранения Украины отменило решение об установлении инвалидности 74 военнообязанным, проходившим осмотр в Хмельницкой МСЭК. Это произошло по результатам проверки после решения СНБО и изменений в законодательстве.