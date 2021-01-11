Постоянные инвестиции в улучшение условий работы сотрудников предприятий и повышение безопасности производства – Группа Метинвест продолжает показывать пример ответственного ведения бизнеса.

Среди последних нововведений – отремонтированы с учетом санитарно-бытовых норм помещения для персонала на меткомбинате "Азовсталь" Группы Метинвест. Обновленные помещения для отдыха сотрудников были открыты после ремонта накануне новогодних праздников.

Всего в ремонты помещений на "Азовстали" было инвестировано около 6 миллионов гривен, а для сотрудников дополнительно была закуплена и установлена современная бытовая техника. В администрации меткомбината отметили, что продолжат инвестировать в ремонты и повышение комфорта для сотрудников и дальше.

Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили сказал, что ремонтировать санитарно-бытовые помещения во всех подразделениях меткомбината будут и в дальнейшем.

"Кроме полной замены всех важных коммуникаций, устанавливаем новую технику и мебель. Комфортные условия не только поднимают настроение, но и способствуют продуктивной работе", – сказал он.

В то же время на ММК имени Ильича были выполнены работы по еще более тщательному обеспечению безопасности. Здесь ввели новые стандарты потолочного освещения. В сентябре прошлого года был завершен первый этап обновления потолочного освещения на аглофабрике. На промплощадках установили более 1400 современных светодиодных светильников.

Расчетная экономия электроэнергии за счет реализации проекта составит более 4,5 млн кВт-ч в год. Также были обновлены кабельные системы и щитовые. Уровень освещенности промышленных площадок после проведения работ полностью соответствует санитарным нормам. К тому же современные светильники позволят экономить до 80% потребляемой электроэнергии, что составит более 1 млн кВт-ч в год.

Вся эта модернизация является результатом сотрудничества Метинвеста и компании YАSNO Efficiency.

"Группой Метинвест и компанией "YASNO-Efficiency" достигнуто соглашение о продлении меморандума о сотрудничестве еще на два года. Такое эффективное партнерство открывает новые возможности для дальнейшего повышения энергоэффективности оборудования и технологических процессов, дает более комфортные и безопасные рабочие места", – пояснил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Уже не первый год Группа Метинвест задает тон в инвестировании в безопасность и комфорт своих сотрудников и становится примером для других промышленных гигантов в Украине.