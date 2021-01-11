Постійні інвестиції у поліпшення умов роботи співробітників підприємств та підвищення безпеки виробництва – Група Метінвест продовжує показувати приклад відповідального ведення бізнесу.

Серед останніх нововведень – відремонтовані з урахуванням санітарно-побутових норм приміщення для персоналу на меткомбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест. Оновлені приміщення, для відпочинку співробітників, були відкриті після ремонту напередодні новорічних свят.

Загалом у ремонти приміщень на "Азовсталі" було інвестовано близько 6 мільйонів гривень, а для співробітників додатково була закуплена і встановлена сучасна побутова техніка. В адміністрації меткомбінату зазначили, що продовжать інвестувати в ремонти і підвищення комфорту для співробітників і далі.

Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі сказав, що ремонтувати санітарно-побутові приміщення у всіх підрозділах меткомбінату будуть і надалі.

"Крім повної заміни всіх важливих комунікацій, встановлюємо нову техніку і меблі. Комфортні умови не тільки піднімають настрій, а й сприяють продуктивній роботі", – сказав він.

Водночас на ММК імені Ілліча було виконано роботи по ще більш ретельному забезпеченню безпеки. Тут запровадили нові стандарти стельового освітлення. У вересні минулого року був завершений перший етап оновлення стельового освітлення на аглофабриці. На проммайданчиках встановили понад 1400 сучасних світлодіодних світильників.

Розрахункова економія електроенергії за рахунок реалізації проекту складе більше 4,5 млн кВт-год на рік. Також було оновлено кабельні системи і щитові. Рівень освітленості промислових майданчиків після проведення робіт повністю відповідає санітарним нормам. До того ж сучасні світильники дозволять економити до 80% споживаної електроенергії, що складе більше 1 млн кВт-год на рік.

Уся ця модернізація є результатом співпраці Метінвесту і компанії YАSNO Efficiency.

"Групою Метінвест і компанією "YASNO-Efficiency" досягнуто згоди про продовження меморандуму про співпрацю ще на два роки. Таке ефективне партнерство відкриває нові можливості для подальшого підвищення енергоефективності обладнання та технологічних процесів, дає більше комфортних і безпечних робочих місць", – пояснив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Вже не перший рік Група Метінвест задає тон в інвестуванні в безпеку і комфорт своїх співробітників, та стає прикладом для інших промислових гігантів в Україні.