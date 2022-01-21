Генеральный директор Группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков поделился причинами увеличения молодежи среди рабочих и рассказал, благодаря чему компании удается достичь таких показателей.

Мы сейчас инвестируем серьезные средства в модернизацию нашего производства. Даже строим новые производства с нуля – то, чего в Украине давно не было. И там должны быть рабочие. Именно сейчас нужно начинать готовить именно таких ребят. Начинать надо со школы: как вы знаете, мы строим свой политехнический университет "Метинвест-политехнику". Поэтому я надеюсь, что это будет школа, СУЗ, дальше – высшее образование в "Метинвест-политехнике,

– подчеркивает он.

Рыженков также добавляет, что благодаря качественному техническому образованию промышленность получит уже готовые к новым технологиям, к новым вызовам талантливых рабочих.

Метинвест активно помогает реформировать техническое образование в Украине. При поддержке компании реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Всего за 15 лет своей деятельности "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 миллионов гривен.