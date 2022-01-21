Генеральний директор Групи компаній "Метінвест" Юрій Риженков поділився причинами збільшення молоді серед робітників та розповів завдяки чому компанії вдається досягти таких показників.

Ми зараз інвестуємо серйозні кошти у модернізацію нашого виробництва. Навіть будуємо нові виробництва з нуля – те, чого в Україні давно-давно не було. І там мають бути нові робітники. Тож саме зараз треба починати готувати саме таких хлопців. Починати треба зі школи: як ви знаєте, ми будуємо власний політехнічний університет "Метінвест-політехніку". Тому я сподіваюся, що це буде школа, СУЗ, далі – вища освіта у "Метінвест-політехніці,

– наголошує він.

Риженков також додає, що завдяки якісній технічній освіті промисловість отримає вже готових до нових технологій, до нових викликів талановитих робітників.

"Метінвест" активно допомагає реформувати технічну освіту в Україні. За підтримки компанії реалізовано 57 професійних та 50 освітніх стандартів. Загалом за 15 років своєї діяльності "Метінвест" направив у розвиток української освіти 180 мільйонів гривень.