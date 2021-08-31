Она поддержала проекты по внедрению 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов, рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Мы последовательно занимаемся реформой технического образования в стране. За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн. При поддержке группы в Украине внедрено 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Наконец, мы строим первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране,

– сказал Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что "Метинвест" стал партнером конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016 году. В этом году отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine-2022 для молодых специалистов и школьников начнется в октябре. Группа "Метинвест" уже шестой год подряд выступает генеральным партнером конкурса.

Конкурс длится два года и состоит из двух этапов – регионального и всеукраинского.

Соревнования будут проходить в 18 компетенциях. 12 – для учащихся учреждений профобразования и квалифицированных работников, еще 6 компетенций – для школьников.

К слову, конкурсные задания по большинству компетенций уже доступны на worldskillsukraine.org.

"Метинвест" традиционно выступает спонсором профильных компетенций и поддерживает соревнования среди токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, помощников машиниста тепловоза, машинистов крана, огнеупорщиков. В 2021 году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов и мероприятий для экспертов, конкурсантов, преподавателей и школьников, которые помогут популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования.

С ноября 2021 года по май 2022 года будет происходить обучение в Академии WorldSkills Ukraine. В рамках этого эксперты WorldSkills International проведут тренинги для украинских специалистов о международных стандартах проведения соревнований и оценке компетенций участников, а преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром". Ассоциация Worldskills International основана в 1946 году. Это самое большое соревнование в мире: конкурс проводится в 85 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году.