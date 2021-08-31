Вона підтримала проєкти з впровадження 57 професійних і 50 освітніх стандартів, розповів генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Ми послідовно займаємося реформою технічної освіти в країні. За 15 років роботи" Метінвест "вклав в сферу освіти 180 млн грн. За підтримки групи в Україні впроваджено 57 професійних і 50 освітніх стандартів. Нарешті, ми будуємо перший в Україні гірничо-металургійний університет" Метінвест Політехніка ". Все це ми робимо для того, щоб молоді люди знайшли себе в професіях, а українці могли пишатися розвитком технологій в своїй країні,

– сказав Риженков, якого цитує пресслужба.

Він зазначив, що "Метінвест" став партнером конкурсу робітничих професій WorldSkills Ukraine з моменту заснування конкурсу в 2016 році. Цьогоріч відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine-2022 для молодих фахівців і школярів розпочнеться у жовтні. Група "Метінвест" вже шостий рік поспіль виступає генеральним партнером конкурсу.

Конкурс триває два роки і складається з двох етапів – регіонального та всеукраїнського.

Змагання будуть відбуватись у 18 компетенціях. 12 – для учнів закладів профосвіти і кваліфікованих працівників, ще 6 компетенцій – для школярів.

До слова, конкурсні завдання по більшості компетенцій вже доступні на worldskillsukraine.org.

"Метінвест" традиційно виступає спонсором профільних компетенцій та підтримує змагання серед токарів, слюсарів, електромонтерів, зварювальників, помічників машиніста тепловоза, машиністів крана, вогнетривників. У 2021 році "Метінвест" виступив ініціатором проведення додаткових проєктів і заходів для експертів, конкурсантів, викладачів і школярів, які допоможуть популяризувати технічні професії і підвищити стандарти профтехосвіти.

З листопада 2021 року до травня 2022 року буде відбуватись навчання в Академії WorldSkills Ukraine. У рамках цього експерти WorldSkills International проведуть тренінги для українських фахівців про міжнародні стандарти проведення змагань і оцінці компетенцій учасників, а викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах "Метінвесту" і взяти участь в конференціях.

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для студентів і працівників у віці 18-22 роки.

Організаторами конкурсу – Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація роботодавців України за підтримки Федерації металургів України і об'єднання "Укрметалургпром". Асоціація Worldskills International заснована в 1946 році. Це найбільше змагання в світі: конкурс проводиться в 85 країнах. Україна стала членом Worldskills International в 2016 році.