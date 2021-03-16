В городе Покровск Донецкой области сейчас реализуют успешный проект промышленного развития. Как говорится в сюжете "5 канала", позитивные изменения на предприятиях Покровской угольной группы начались после присоединения к Группе "Метинвест".

Сейчас здесь открывают новые рабочие места, повышают зарплаты и социальные гарантии, сообщают журналисты. И это при том, что Шахтоуправление Покровское и Свято-Варваринская обогатительная фабрика – расположены всего в 70 км от оккупированного Донецка.

"Україна отримала чергового стратегічного інвестора для такої важливої галузі як вугільна… Наскільки нам відомо, є дуже серйозні плани інвестиційної програми у компанії "Метінвест". Если удастся их реализовать уже в течение 2021 года, то количество работников может увеличиться на 1000 человек... Много вопросов уделяется безопасности труда, профессиональному развитию, обучению работников", – рассказывает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В составе "Метинвеста" предприятия Покровской угольной группы становятся более эффективными – модернизируют производство и увеличивают добычу. Как результат – уменьшается зависимость от импортного угля и развивается экономика региона, отмечают эксперты.

В период с 2018-го по 2020-й год объемы производства рядового угля там были увеличены на 55%. Сейчас в планах компании "Метинвест" увеличить еще примерно на 20%. Таким образом будет расти производство, расти производительность труда за счет внедрения новых технологий,

– объясняет Беленький.

По данным отечественных аналитиков, соглашение подтверждает, что Украина усиливает свое присутствие в прифронтовом регионе. Кроме того, этот успешный кейс будет примером для других инвесторов.