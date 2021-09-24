Об этом европейский инвестор и владелец компании Йозеф Ондерка сообщил в интервью.

Руководители компании опровергли заявления СБУ о работе на оккупированных территориях и заявили, что наоборот, "с 2014 года провели много рекламных кампаний против оккупантов... Никогда не брали денег за это. Нередко печатали материалы за свой счет... Службу безопасности Украины мы все эти годы поддерживали – как и Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию. И бесплатно размещали много их рекламных материалов".

Гендиректор компании Александр Диденко отметил, что фотографии с сепаратистской рекламой, которые СБУ приписывают компании "Октагон-Аутдор", "не заносились в систему человеком. Они были "залиты" с помощью специальной программы, которую внедрили в нашу сеть. Выводы экспертизы у нас есть, мы готовы их обнародовать".

В интервью руководители "Октагон-Аутдор" рассказали о том, что причиной рейдерской атаки СБУ может быть желание "получить контроль над оператором, который нужен во время выборов. Представьте себе: получить 4600 плоскостей! Кто это делает? Спросите у себя, кто может запустить такую сложную машину как СБУ для давления на частную компанию – и получите ответ".

Гендиректор Александр Диденко предполагает, что компанию "ведут под санкции СНБО. Мне об этом прямым текстом говорили во время обыска".

Самое страшное в том, что мы можем не дождаться суда. Ведь в случае введения против нас санкций СНБО наша компания будет передана под управление АРМА. И где гарантии, что за несколько месяцев там не заявят, что это очень невыгодно, что государство терпит убытки – и не предложат продать компанию? Кому ее продадут? За какую цену? Но это будет международный скандал – если без суда и без доказательств отобрать у иностранного инвестора его собственность,

– сказал владелец компании Йозеф Ондерка.

Бизнесмен рассказал о том, что много лет убеждал коллег по бизнесу инвестировать в Украину, а нынешняя ситуация "будет работать против Украины. Потому что об этой ситуации знают за пределами Украины. Мы обратились с заявлениями в МИД Чехии, в чешский парламент, я встречался с послом Чехии в Украине... И это не очень хорошо скажется на инвестиционном климате Украины, к сожалению. В Чехии и ЕС люди просят фактаж, задают вопросы, пытаются разобраться. Например, МИД Чехии вызывает украинского посла, чтобы он объяснил, что происходит... От украинских государственных структур реакции пока нет", – подчеркнул Йозеф Ондерка.

Инвестор заявил, что "Октагон-Аутдор" продолжит активную кампанию в свою защиту и в Украине, и на международном уровне.

"Мы уже начали получать поддержку за рубежом. Там уже готовится ряд шагов в нашу поддержку – не только в Чехии, но и в ЕС. Потому, что там тоже есть люди, которые отвечают за расширение Евросоюза... К сожалению, вся эта ситуация может иметь негативные последствия для инвестиционного климата и вообще восприятие Украины в глазах Запада ... Власть должна как можно скорее провести расследование, выяснить, что на самом деле происходило – и закрыть это дело", – считает инвестор.

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