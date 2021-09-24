Про це європейський інвестор і власник компанії Йозеф Ондерка повідомив в інтерв’ю.

Керівники компанії спростували заяви СБУ про роботу на окупованих територіях і заявили, що навпаки, "з 2014 року провели багато рекламних кампаній проти окупантів… Ніколи не брали грошей за це. Нерідко друкували матеріали за власний кошт… Службу безпеки України ми усі ці роки підтримували – як і Збройні сили України, і Національну гвардію. І безкоштовно розміщували багато їхніх рекламних матеріалів".

Гендиректор компанії Олександр Діденко відзначив, що фотографії з сепаратистською рекламою, які СБУ приписують компанії "Октагон-Аутдор", "не заносилися до системи людиною. Їх було "залито" за допомогою спеціальної програми, котру впровадили в нашу мережу. Висновки експертизи у нас є, ми готові їх оприлюднити".

В інтерв’ю керівники "Октагон-Аутдор" розповіли про те, що причиною рейдерської атаки СБУ може бути бажання "отримати контроль над оператором, котрий потрібен під час виборів. Уявіть собі: отримати 4600 площин! Хто це робить? Спитайте у себе, хто може запустити таку складну машину як СБУ для тиску на приватну компанію – і отримаєте відповідь".

Гендиректор Андрій Діденко припускає, що компанію "ведуть під санкції РНБО. Мені про це прямим текстом казали під час обшуку".

Найстрашніше у тому, що ми можемо не дочекатися суду. Адже у разі запровадження проти нас санкцій РНБО нашу компанію буде передано під управління АРМА. І де гарантії, що за кілька місяців там не заявлять, що це дуже невигідно, що держава зазнає збитків – і не запропонують продати компанію? Кому її продадуть? За яку ціну? Але це буде міжнародний скандал – якщо без суду і без доказів відібрати у іноземного інвестора його власність,

– сказав власник компанії Йозеф Ондерка.

Бізнесмен розповів про те, що багато років переконував колег по бізнесу інвестувати в Україну, а нинішня ситуація "буде працювати проти України. Тому, що про цю ситуацію знають за межами України. Ми звернулися із заявами до МЗС Чехії, до чеського парламенту, я зустрічався з послом Чехії в Україні… І це не дуже добре позначиться на інвестиційному кліматі України, на жаль. У Чехії і ЄС люди просять фактаж, ставлять запитання, намагаються розібратися. Наприклад, МЗС Чехії викликає українського посла, щоб він пояснив, що відбувається… Від українських державних структур реакції поки немає", – підкреслив Йозеф Ондерка.

Інвестор заявив, що "Октагон-Аутдор" продовжить активну кампанію на свій захист і в Україні, і на міжнародному рівні.

"Ми вже почали отримувати підтримку за кордоном. Там вже готується низка кроків на нашу підтримку – не лише у Чехії, але й в ЄС. Тому, що там теж є люди, котрі відповідають за розширення Євросоюзу… На жаль, вся ця ситуація може мати негативні наслідки для інвестиційного клімату і взагалі сприйняття України в очах Заходу… Влада повинна якомога швидше провести розслідування, з’ясувати, що насправді відбувалося – і закрити цю справу", – вважає інвестор.

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