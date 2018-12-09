Инженерная группа полка "Азов" презентовала уникальный транспорт по стандартам НАТО

Украинская армия становится более мобильной. Инженерная группа полка "Азов" презентовала уникальную разработку – по стандартам НАТО создали многофункциональное транспортное средство "Багги". Говорят, появление такой машины продиктовали условия войны.

По словам лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого, это машина, в которой фронт нуждается с 2014 года.

Таких на данный момент в Украине просто не существует. Есть в определенных частях несколько исключительно гражданских "багги", которые не являются полноприводными. На данный момент, в эту машину не вложено ни копейки из государственных институтов или из украинского бюджета. Эта машина сделана фронтовиками для фронтовиков,

– рассказал лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий.

Отсутствие брони способствует мобильности и проходимости. А в профиль можно адаптировать необходимое вооружение.

"Это обзор на все 360 градусов, возможность вести огонь на ходу. Основные преимущества – вес. Меньше вес – быстрее едешь", – подчеркнул бывший командир роты полка "Азов" Сергей Якимчук.



"Багги"

Багги создан для выполнения боевых задач разного типа: патрулирование, эвакуации. Он может перевозить пять членов экипажа и эвакуировать двух тяжелораненых человек.

При 110 км в час пахать поле комфортно благодаря тому, что на каждое колесо – равное количество килограммов, машина уравновешена, выполнен протокол Lamborghini. В отличие от Хамера ее не ведёт,

– подчеркнул военный инженер Александр Гордеев.

Этот "Баги" уже побывал на войне. Инженерная группа полка "Азов" планирует в ближайшее время выпустить еще две усовершенствованные модели. Говорят, если государство выделит средства на разработку, – таким "Багги" можно будет укомплектовывать войска.