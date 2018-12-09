Інженерна група полку "Азов" презентувала унікальний транспорт за стандартами НАТО

Українська армія стає мобільнішою. Інженерна група полку "Азов" презентувала унікальну розробку – за стандартами НАТО створили багатофункціональний транспортний засіб "Багі". Кажуть, появу такої машини продиктували умови війни.

За словами лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького, це машина, яку фронт потребує з 2014 року.

Таких на сьогодні в Україні просто не існує. Є в певних частинах декілька виключно цивільних "багів", які не є повнопривідними. Наразі у цю машину не вкладено жодної копійки з державних інституцій або з українського бюджету. Ця машина зроблена фронтовиками для фронтовиків,

– розповів лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

Відсутність броні сприяє мобільності та прохідності. А у профіль можна адаптувати необхідне озброєння.

"Це огляд на всі 360 градусів, можливість вести вогонь на ходу. Основні переваги – вага. Менше вага – швидше їдеш", – наголосив колишній командир роти полку "Азов" Сергій Якімчук.



"Багі"

Такий Багі створений для виконання бойових завдань різного типу: патрулювання, евакуювання. Він може перевозити п’ять членів екіпажу та евакуювати двох важкопоранених осіб.

При 110 км орати поле комфортно завдяки тому, що на кожне колесо – рівна кількість кілограмів, машина врівноважена, виконано протокол Lamborghini. На відміну від Хамера її не водить,

– підкреслив військовий інженер Олександр Гордєєв.

Цей "Багі" вже побував на війні. Інженерна група полку "Азов" планує найближчим часом випустити ще дві вдосконалені моделі. Кажуть, якщо держава виділить кошти на розробку, – таким "Багі" можна буде укомплектовувати війська.