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      Інженерна група полку "Азов" презентувала унікальний транспорт за стандартами НАТО

      Нова тема 254 Читать новость на русском

      Українська армія стає мобільнішою. Інженерна група полку "Азов" презентувала унікальну розробку – за стандартами НАТО створили багатофункціональний транспортний засіб "Багі". Кажуть, появу такої машини продиктували умови війни.

      За словами лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького, це машина, яку фронт потребує з 2014 року.

      Таких на сьогодні в Україні просто не існує. Є в певних частинах декілька виключно цивільних "багів", які не є повнопривідними. Наразі у цю машину не вкладено жодної копійки з державних інституцій або з українського бюджету. Ця машина зроблена фронтовиками для фронтовиків,
      – розповів лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

      Відсутність броні сприяє мобільності та прохідності. А у профіль можна адаптувати необхідне озброєння. 

      "Це огляд на всі 360 градусів, можливість вести вогонь на ходу. Основні переваги – вага. Менше вага – швидше їдеш", – наголосив колишній командир роти полку "Азов" Сергій Якімчук.

      багі
      "Багі"

      Такий Багі створений для виконання бойових завдань різного типу: патрулювання, евакуювання. Він може перевозити п’ять членів екіпажу та евакуювати двох важкопоранених осіб. 

      При 110 км орати поле комфортно завдяки тому, що на кожне колесо – рівна кількість кілограмів, машина врівноважена, виконано протокол Lamborghini. На відміну від Хамера її не водить,
      – підкреслив військовий інженер Олександр Гордєєв.

      Цей "Багі" вже побував на війні. Інженерна група полку "Азов" планує найближчим часом випустити ще дві вдосконалені моделі. Кажуть, якщо держава виділить кошти на розробку, – таким "Багі" можна буде укомплектовувати війська.

      Теги: Новини України "Азов" Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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