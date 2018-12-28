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      Инженеры Jaguar Land Rover научат авто подстраиваться под светофоры

      Автотехнологии Читати новину українською

      В будущем вопрос длинных пробок может быть решен радикальным образом – путем отказа от светофоров. Ведущие автопроизводители уже сегодня разрабатывают умные системы, которые научат автомобили общаться между собой, и таким образом избегать столкновения на перекрестках. Над чем-то похожим уже работают в команде Jaguar Land Rover.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Jaguar Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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