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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Інженери Jaguar Land Rover навчать авто підлаштовуватися під світлофори

      Автотехнології 5 Читать новость на русском

      У майбутньому питання довгих заторів може бути вирішене радикальним чином – шляхом відмови від світлофорів. Провідні автовиробники уже сьогодні розробляють розумні системи, які навчать автомобілі спілкуватися між собою, і таким чином уникати зіткнення на перехрестях. Над чимось схожим вже працюють у команді Jaguar Land Rover.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Автотехнології Авто Jaguar
      Джерело: 24 канал
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