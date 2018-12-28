Інженери Jaguar Land Rover навчать авто підлаштовуватися під світлофори
У майбутньому питання довгих заторів може бути вирішене радикальним чином – шляхом відмови від світлофорів. Провідні автовиробники уже сьогодні розробляють розумні системи, які навчать автомобілі спілкуватися між собою, і таким чином уникати зіткнення на перехрестях. Над чимось схожим вже працюють у команді Jaguar Land Rover.
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Джерело: 24 канал
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