Інженери Jaguar Land Rover навчать авто підлаштовуватися під світлофори

У майбутньому питання довгих заторів може бути вирішене радикальним чином – шляхом відмови від світлофорів. Провідні автовиробники уже сьогодні розробляють розумні системи, які навчать автомобілі спілкуватися між собою, і таким чином уникати зіткнення на перехрестях. Над чимось схожим вже працюють у команді Jaguar Land Rover.

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