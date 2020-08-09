У исполняющего обязанности городского головы Луцка Григория Пустовита диагностировали коронавирус. Со 2 августа он находится на самоизоляции.

Мэр Луцка предполагает, что подхватить недуг мог во время пикетирования городского совета с предпринимателями Центрального рынка. Об этом он сообщил в фейсбуке.

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Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам,

– написал Пустовит.

По словам и. о. городского головы, теперь работники городского совета поймут, почему он жестко требовал от них соблюдения масочноого режима и других ограничительных карантинных мер.

Пустовит со 2 августа находится на самоизоляции.

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Коронавирус в Луцке: что известно

По состоянию на 9 августа в Волынской области зафиксировали 4 282 случая коронавируса. От болезни умер 91 больной, выздороветь удалось 3 163 людям.

Ранее Минздрав поделил страну на четыре эпидемиологические зоны. С 3 августа Луцк попал в красную зону, а с 8 августа – в оранжевой.

С 10 августа пригородные поезда снова будут останавливаться в городе.

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