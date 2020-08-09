У виконувача обов’язків міського голови Луцька Григорія Пустовіта діагностували коронавірус. З 2 серпня він перебуває на самоізоляції.

Мер Луцька припускає, що підхопити недугу міг під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Про це він повідомив у фейсбуці.

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Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам,

– написав Пустовіт.

За словами в.о. міського голови, тепер працівники міської ради зрозуміють, чому він жорстко вимагав від них дотримання маскового режиму та інших обмежувальних карантинних заходів.

Пустовіт з 2 серпня він перебуває на самоізоляції.

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Коронавірус у Луцьку: що відомо

Станом на 9 серпня у Волинській області зафіксували 4 282 випадки коронавірусу. Від недуги помер 91 хворий, одужати вдалося 3 163 людям.

Раніше МОЗ поділив країну на чотири епідеміологічні зони. З 3 серпня Луцьк потрапив до червоної зони, а з 8 серпня – до помаранчевої.

З 10 серпня приміські потяги знову зупинятимуться у місті.



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