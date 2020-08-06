Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев одужав після коронавірусної інфекції. "Слуга народу" закликав українців не ставитися легковажно до вірусу і носити маски.

Гетманцев подякував медикам і всім, хто хвилювався за нього. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

До теми "Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом: з ким він раніше контактував

Що Гетманцев розповів про перебіг хвороби

За його словами, протягом двох тижнів політик пам'ятає далеко не все. Хоча й визнає, що "відбувся порівняно легко".

Він уточнив, що до апарату штучного дихання медики його не підключали.

Такого не побажаєш навіть дорослим розумникам, фейсбук-експертам і ерудитам, які весело розганяють у соцмережах на 100% "підтверджені" тези про відсутність вірусу та змови масонів,

– висловився Гетманцев.

З ким міг контактував Гетманцев

Гетманцев був на засіданні комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, який він очолює. На ньому був також присутній нещодавно призначений новий голова Нацбанку Кирило Шевченко. Водночас під будівлею Ради Гетманцев розмовляв з журналістами без маски.

Заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що апарат Ради склав список осіб, з якими контактував Гетманцев.

Зверніть увагу! Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі про це повідомляли.