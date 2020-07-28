У народного депутата з фракції "Слуга Народу" та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева виявили коронавірус. Сам депутат не знає, де міг підчепити інфекцію.

Сам нардеп підвтердив цю інформацію в своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що наразі почувається добре.

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Що відомо про коронавірус у Гетманцева

Нардеп каже, що точно не знає, де саме міг заразитися. Водночас він попросив колег, з якими контактував зробити тест.

За його словами, сам він зробив тест на COVID-19 вчора, 27 липня.

Тих, хто контактував зі мною з минулого понеділка (20 липня – 24 канал), прошу зробити тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися,

– написав депутат.

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