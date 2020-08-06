Помню не все: депутат Гетманцев выздоровел от COVID-19 и рассказал, как поборол инфекцию
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев оправился после коронавирусной инфекции. "Слуга народа" призвал украинцев не относиться легкомысленно к вирусу и носить маски.
Гетманцев поблагодарил медиков и всех, кто переживал за него. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
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Что Гетманцев рассказал о ходе болезни
По его словам, в течение двух недель политик помнит далеко не все. Хотя и признает, что "отделался сравнительно легко".
Он уточнил, что к аппарату искусственного дыхания медики его не подключали.
Такого не пожелаешь даже взрослым умникам, фейсбук-экспертам и эрудитам, которые весело разгоняют в соцсетях на 100% "подтвержденные" тезисы об отсутствии вируса и заговоре масонов,
– высказался Гетманцев.
С кем мог контактировал Гетманцев
- Гетманцев был на заседании комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который он возглавляет. На нем также присутствовал недавно назначенный новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В то же время под зданием Рады Гетманцев разговаривал с журналистами без маски.
- Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что аппарат Рады составил список лиц, с которыми контактировал Гетманцев.