Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев оправился после коронавирусной инфекции. "Слуга народа" призвал украинцев не относиться легкомысленно к вирусу и носить маски.

Гетманцев поблагодарил медиков и всех, кто переживал за него. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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Что Гетманцев рассказал о ходе болезни

По его словам, в течение двух недель политик помнит далеко не все. Хотя и признает, что "отделался сравнительно легко".

Он уточнил, что к аппарату искусственного дыхания медики его не подключали.

Такого не пожелаешь даже взрослым умникам, фейсбук-экспертам и эрудитам, которые весело разгоняют в соцсетях на 100% "подтвержденные" тезисы об отсутствии вируса и заговоре масонов,

– высказался Гетманцев.

С кем мог контактировал Гетманцев

Гетманцев был на заседании комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который он возглавляет. На нем также присутствовал недавно назначенный новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В то же время под зданием Рады Гетманцев разговаривал с журналистами без маски.

Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что аппарат Рады составил список лиц, с которыми контактировал Гетманцев.

Обратите внимание! Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что в целом с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели от 10 до 15 депутатов. По его словам, эта цифра является неточной, поскольку не все об этом сообщали.