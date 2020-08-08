Укрзалізниця з 10 серпня відновлює зупинку потягів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Це сталося у зв'язку з послабленням карантинних заходів в цих областях.

Також з 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль. Інформацію про це Укрзалізниця підтвердила у своєму телеграм-каналі.

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Для яких поїздів скасовано обмеження

№41/42 сполученням Дніпро – Трускавець;

№98/97 Ковель – Київ;

№88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№12/11 Одеса – Львів;

№81/82 Київ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№136/135 Чернівці – Одеса;

№108/107 Одеса – Ужгород;

№110/109 Львів – Херсон;

№86/85 Львів – Новоолексіївка;

№715/716 Київ – Львів.

Що відомо про виведення Луцька і Тернополя з червоної зони

7 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За її результатами глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Луцьк з червоної зони переведуть в помаранчеву. Переведення відбудеться з 8 серпня.

Натомість Тернопіль з червоної зони переведуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.

У вівторок, 11 серпня, Держкомісія з ТЕБ та НС схвалить нові рішення по регіонах України відповідно до нових критеріїв.

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