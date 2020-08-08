Потяги знову зупинятимуться в Тернополі та Луцьку: коли це станеться
Укрзалізниця з 10 серпня відновлює зупинку потягів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Це сталося у зв'язку з послабленням карантинних заходів в цих областях.
Також з 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль. Інформацію про це Укрзалізниця підтвердила у своєму телеграм-каналі.
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Для яких поїздів скасовано обмеження
- №41/42 сполученням Дніпро – Трускавець;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- №12/11 Одеса – Львів;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №136/135 Чернівці – Одеса;
- №108/107 Одеса – Ужгород;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №86/85 Львів – Новоолексіївка;
- №715/716 Київ – Львів.
Що відомо про виведення Луцька і Тернополя з червоної зони
- 7 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- За її результатами глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Луцьк з червоної зони переведуть в помаранчеву. Переведення відбудеться з 8 серпня.
- Натомість Тернопіль з червоної зони переведуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.
- У вівторок, 11 серпня, Держкомісія з ТЕБ та НС схвалить нові рішення по регіонах України відповідно до нових критеріїв.
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