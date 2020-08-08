Укрзализныця с 10 августа восстанавливает остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Это произошло в связи с ослаблением карантинных мероприятий в этих областях.

Также с 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь. Информацию об этом Укрзализныця подтвердила в своем телеграм-канале.

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Для каких поездов отменены ограничения

№41/42 сообщением Днепр – Трускавец;

№98/97 Ковель – Киев;

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№12/11 Одесса – Львов;

№81/82 Киев – Ужгород;

№49/50 Киев – Трускавец;

№136/135 Черновцы – Одесса,

№108/107 Одесса – Ужгород;

№110/109 Львов – Херсон;

№86/85 Львов – Новоалексеевка;

№715/716 Киев – Львов.

Что известно о выводе Луцка и Тернополя из красной зоны

7 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По ее результатам глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Луцк из красной зоны переведут в оранжевую. Перевод пройдет с 8 августа.

Тернополь из красной зоны переведут до желтого уровня эпидемиологической опасности.

Во вторник, 11 августа, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС одобрит новые решения по регионам Украины в соответствии с новыми критериями.

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