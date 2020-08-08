Поезда снова будут останавливаться в Тернополе и Луцке: когда это произойдет
Укрзализныця с 10 августа восстанавливает остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Это произошло в связи с ослаблением карантинных мероприятий в этих областях.
Также с 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь. Информацию об этом Укрзализныця подтвердила в своем телеграм-канале.
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Для каких поездов отменены ограничения
- №41/42 сообщением Днепр – Трускавец;
- №98/97 Ковель – Киев;
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса – Львов;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №136/135 Черновцы – Одесса,
- №108/107 Одесса – Ужгород;
- №110/109 Львов – Херсон;
- №86/85 Львов – Новоалексеевка;
- №715/716 Киев – Львов.
Что известно о выводе Луцка и Тернополя из красной зоны
- 7 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- По ее результатам глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Луцк из красной зоны переведут в оранжевую. Перевод пройдет с 8 августа.
- Тернополь из красной зоны переведут до желтого уровня эпидемиологической опасности.
- Во вторник, 11 августа, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС одобрит новые решения по регионам Украины в соответствии с новыми критериями.
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