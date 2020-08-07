С 8 августа Луцк и Тернополь будут выведены из "красной зоны" карантина. На следующей неделе специалисты Минздрава пересмотрят критерии классификации зон.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает 24 канал.

Актуально Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: какие регионы стали "красными"

Что решили в Минздраве

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Луцк из красной зоны переведут в оранжевую . Перевод состоится с 8 августа.

. Перевод состоится с 8 августа. Тернополь из красной зоны переведут к желтому уровню эпидемиологической опасности.

эпидемиологической опасности. ​В то же время Кицманский район Черновицкой области останется в "красной зоне".

Как изменятся подходы к формированию тех или иных зон

По инициативе Минздрава должны быть внесены изменения в критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

После этого во вторник, 11 августа, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС примет новые решения по регионам Украины согласно новым критериям.

По словам Степанова, один из основных показателей, которые Минздрав предложит на заседании правительства – это количество активных больных в течение последних семи дней.

Будем четко видеть, как ухудшается ситуация на территории района или города. Также предложим увеличить количество тестирований. Сегодня это 24 на 100 тысяч населения, предложим, чтобы этот показатель был 32,

– добавил глава Минздрава.

Степанов также подчеркнул, что официальные данные о ситуации с карантином в Украине публикуются на сайте Минздрава, и извинился за неточность, которая произошла ранее.

Что известно об ошибке Минздрава

7 августа в 12:00 интерактивная карта по разделению Украины на карантинные зоны обновилась. Согласно "новым" данным, в "красную" зону по уровню распространения коронавируса попали Харьков, Костопольский район Ровненской области и Кицманский район Черновицкой области. Эта зона предполагает наихудшую ситуацию с коронавирусом.

Впоследствии с карты исчезли данные о новом распределении. В Минздраве заявили, что информация недействительна, поскольку решения Госкомиссии еще не было.

Что предусматривают 4 зоны карантина: главное

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляет услуги кризисно.

Оранжевая зона

К запрету из "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:

деятельность заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больницы;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Красная зона

Запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика 24 канала