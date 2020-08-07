Луцьк і Тернопіль таки заберуть з "червоної зони": коли це станеться
З 8 серпня Луцьк і Тернопіль будуть виведені з "червоної зони" карантину. Наступного тижня фахівці МОЗ переглянуть критерії класифікації зон.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє 24 канал.
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Що вирішили в МОЗ
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Луцьк з червоної зони перевести в помаранчеву, переведення відбудеться з завтрашнього дня.
Крім того, Тернопіль з червоної зони переведуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.
Водночас Кіцманський район Чернівецької області залишиться в "червоній зоні".
Як зміняться підходи до формування тих, чи інших зон
За ініціативи МОЗ мають бути внесені зміни до критеріїв, за якими регіони України класифікуються за "зонами" захворюваності.
Після цього у вівторок, 11 серпня, Держкомісія з ТЕБ та НС прийме нові рішення по регіонах України відповідно до нових критеріїв.
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