7 июня киевский художник и фотограф Иосиф Гусак наклеил надпись "несостоятельны" на авто ООН после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. О том, что его вызывают в суд, сообщил сам мужчина в твиттере.

Смотрите также Приравнивают жертву к агрессору, – омбудсман разнес отчет ООН по войне в Украине

Несколько полностью готовых для поездок по бездорожью внедорожников ООН и ВОЗ стоят на одной за парковок Киева... Никакого вандализма, просто выражаю позицию,

– писал Иосиф у себя в инстаграмме.

Что инкриминируют киевлянину

В тот же день сотрудники полиции составили на Иосифа протокол по статье 173-1 КУоАП: "Распространение ложных слухов".

Вчера, 20 июня, Иосиф получил повестку в Подольский районный суд. В календаре судебных заседаний суть дела обозначена как "Мелкое хулиганство", то есть общая 173 статья.

Какое же правонарушение на самом деле инкриминируют Иосифу и кто истец, сейчас выясняет его адвокат.

Заседание было назначено на 22 сентября. Мужчина отметил, что суд состоится в день его рождения.

Больше о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС