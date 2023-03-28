У последнего могут быть подлинные проблемы. Вероятно, питаться ему нужно более осторожно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. К примеру, в подобной оказался Анатолий Чубайс и многие другие. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Что угрожает Пригожиным

По словам политтехнолога, Иосиф Пригожин – очень приближенный человек к Путину. Лично, не институционально. "Евгений Пригожин приближен потому, что у него войска, он руководит, он менеджер, а не приятель. Он выполняет определенные функции – умеет готовить еду и зеков для войны и утилизации", – говорит Шейтельман.

Зато продюсер, отмечает он, постоянно физически "трется" возле Путина. Диктатор может услышать этот разговор и задуматься.

Говорили о том, что "Табакерка" угрожает лично Путину, но почему не через Иосифа Пригожина? Похоже, что против него могут быть приняты наиболее серьезные меры, от которых ему спрятаться никаких механизмов не будет. Пока это выглядит, мягко говоря, очень неприятно,

– заметил политтехнолог.

Вождю же ППК "Вагнер", считает Шейтельман, ничего не угрожает. Он важная функция, хотя и не первоочередная.

Пригожин не самый важный человек в Кремле, но у него же важные задачи, и он их успешно решает Да, он не смог взять Бахмут. Но он справляется с несколькими странами Африки, успешно ворует там алмазы, золото и так далее. Он важная структурная единица,

– утверждает Михаил Шейтельман.

Кроме того, у него побед больше, чем поражений. Все, чего россияне добились на войне в Украине, реализовал Пригожин. "Это он взял Северодонецк, там были вагнеровцы, а не регулярные войска российской армии. Поэтому ему далеко до опалы", – резюмировал Шейтельман.

Шейтальман рассказал, что грозит Пригожиным: смотрите видео

Противостояние Пригожина и министерства обороны России: