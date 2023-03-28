У останнього можуть бути справжні проблеми. Ймовірно, харчуватися йому потрібно обережніше, щоб не потрапити у неприємну ситуацію. До прикладу, у подібній опинився Анатолій Чубайс та багато інших. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

До теми Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ

Що загрожує Пригожиним

За словами політтехнолога, Йосіф Пригожин – дуже наближена людина до Путіна. Особисто, не інституційно. "Якщо Євгєній Пригожин наближений тому, що в нього війська, він керує, він менеджер, а не приятель. Він виконує певні функції – вміє готувати їжу й зеків для війни та утилізації", – каже Шейтельман.

Продюсер постійно фізично "треться" біля Путіна. Диктатор може почути таку розмову й задуматися.

Говорили про те, що "Табакерка" погрожує особисто Путіну, але чому ж не через Йосипа Пригожина? Справді схоже, що проти нього можуть бути прийняті найбільш серйозні заходи, від яких йому заховатися жодних механізмів не буде. Поки це виглядає, м'яко кажучи, дуже неприємно,

– зауважив політтехнолог.

Натомість ватажку ПВК "Вагнер", вважає Шейтельман, нічого не загрожує. Він важлива функція, хоча й не першочергова.

Пригожин не найважливіша людина у Кремлі, але в нього ж важливі завдання, і він їх успішно вирішує Так, він не зміг взяти Бахмут. Але він справляється з декількома країнами Африки, успішно краде там алмази, золото і так далі. Він важлива структурна одиниця,

– стверджує Михайло Шейтельман.

Крім того, у нього перемог більше, ніж поразок. Все, чого росіяни досягли на війні в Україні, реалізував Пригожин. "Це він взяв Сєвєродонецьк, там були "вагнерівці", а не регулярні війська російської армії. Тому йому далеко до опали", – резюмував Шейтельман.

Шейтальман розповів, що загрожує Пригожиним: дивіться відео

Протистояння Пригожина й міністерства оборони Росії: