Сейчас Украине, несмотря на войну, важно обеспечить устойчивость финансовой системы. С октября заработает программа, стимулирующая экономику в области строительства. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, передает 24 канал.

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Кто и на каких условиях сможет воспользоваться новой программой

Новая программа льготных кредитов на жилье предполагает взятие ипотеки всего под 3% годовых.

Группы украинцев, которые смогут оформить кредиты:

военнослужащие;

правоохранители;

педагоги;

медики;

ученые.

Лица, оформившие льготный кредит, должны будут внести первоначальный взнос в размере 20% от общей суммы. Спустя 20 лет они смогут постепенно выплачивать этот кредит.

Льготная ипотека позволит всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье,

– заявили в Правительстве.

Процесс оформления ипотеки

Чтобы получить льготный кредит, нужно заполнить заявку, выбирать жилье, дождаться ответа от банков, а затем заключить договор на покупку жилья и – на ипотеку.

Однако в Кабмине сказали, что хотят упростить этот механизм. Сейчас в процессе разработки функция подачи электронной заявки на льготную ипотеку в приложении Дія. Чиновники обещают, что скоро все будет просто и удобно. Кроме того, программа поможет украинской экономической системе.

Эта программа должна стать одним из драйверов восстановления нашей экономики и восстановления нашего государства,

– отметили в Кабмине.

Напомним, недавно 24 канал писал о том, стоит ли ожидать в будущем падение цен на недвижимость и что означают единичные дисконты на этом рынке.