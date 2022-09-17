Сейчас Украине, несмотря на войну, важно обеспечить устойчивость финансовой системы. С октября заработает программа, стимулирующая экономику в области строительства. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль, передает 24 канал.
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Кто и на каких условиях сможет воспользоваться новой программой
Новая программа льготных кредитов на жилье предполагает взятие ипотеки всего под 3% годовых.
Группы украинцев, которые смогут оформить кредиты:
- военнослужащие;
- правоохранители;
- педагоги;
- медики;
- ученые.
Лица, оформившие льготный кредит, должны будут внести первоначальный взнос в размере 20% от общей суммы. Спустя 20 лет они смогут постепенно выплачивать этот кредит.
Льготная ипотека позволит всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье,
– заявили в Правительстве.
Процесс оформления ипотеки
Чтобы получить льготный кредит, нужно заполнить заявку, выбирать жилье, дождаться ответа от банков, а затем заключить договор на покупку жилья и – на ипотеку.
Однако в Кабмине сказали, что хотят упростить этот механизм. Сейчас в процессе разработки функция подачи электронной заявки на льготную ипотеку в приложении Дія. Чиновники обещают, что скоро все будет просто и удобно. Кроме того, программа поможет украинской экономической системе.
Эта программа должна стать одним из драйверов восстановления нашей экономики и восстановления нашего государства,
– отметили в Кабмине.
Напомним, недавно 24 канал писал о том, стоит ли ожидать в будущем падение цен на недвижимость и что означают единичные дисконты на этом рынке.