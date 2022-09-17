Зараз Україні, попри війну, важливо забезпечити стійкість фінансової системи. З жовтня запрацює програма, що стимулюватиме економіку в галузі будівництва. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує 24 канал.

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Хто і на яких умовах зможе скористатися новою програмою

Нова програма пільгових кредитів на житло передбачає взяття іпотеки всього під 3% річних.

Групи українців, які зможуть оформити кредити:

військовослужбовці;

правоохоронці;

педагоги;

медики;

науковці.

Особи, що оформили пільговий кредит, повинні будуть внести початковий внесок у розмірі 20% від загальної суми. Опісля упродовж 20 років вони зможуть поступово виплачувати цей кредит.

Пільгова іпотека дозволить всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло,

– заявили в Уряді.

Процес оформлення іпотеки

Аби отримати пільговий кредит, потрібно заповнити заявку, обирати житло, дочекатися відповіді від банків, а потім укласти договір на купівлю житла та – на іпотеку.

Однак в Кабміні сказали, що хочуть спростити цей механізм. Зараз у процесі розробки функція подачі електронної заявки на пільгову іпотеку в застосунку Дія. Чиновники обіцяють, що незабаром все буде просто і зручно. Окрім цього, програма допоможе українській економічній системі.

Ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави,

– зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, недавно 24 канал писав про те, чи варто очікувати в майбутньому падіння цін на нерухомість та що означають поодинокі дисконти на цьому ринку.