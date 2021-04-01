Собственное жилье – настоящая мечта для миллионов жителей Украины. Чтобы накопить деньги на самую дешевую однокомнатную квартиру в Киеве со средней зарплатой понадобится почти 14 лет – это при условии, если человек будет откладывать не менее 30% от своих доходов.

Впрочем, чтобы хотя бы немного приблизить украинцев к заветной мечте, государство запустило льготную ипотеку под 7%. Что это такое и кто может ею воспользоваться – читайте далее.

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Доходы, которые нужны для льготной программы

Эксперты говорят, что этой программой могут воспользоваться люди, имеющие официальные доходы, однако небольшие. В противном случае – им не нужно льготное кредитование.

Так, размер дохода любого члена семьи мужа, жены или детей не должна превышать 10-кратного размера средней месячной зарплаты в том регионе, где вы планируете купить жилье.

То есть если ваш месячный доход свыше 175 тысяч гривен в месяц, то льготный кредит на жилье в столице взять не получится.

Возраст участников программы

Кроме этого возраст участника льготной ипотеки не должен превышать 50 лет, ведь максимальный срок выплат кредита до 20 лет.

К тому же, чтобы претендовать на такой кредит, у вас не должно быть в собственности жилья, которое больше норматив. То есть большего по площади, чем то, которое вы планируете приобрести согласно ипотечной программе.

Справка. Не учитывается только недвижимость, которая осталась на временно оккупированных территориях страны.

Максимальный размер кредита

Максимальный размер кредита, который вы можете получить по этой программе – 2 миллиона гривен. Согласно условиям, человек берет кредит на жилье под процент, предлагаемый банком. Так что любые финансовые дела будут иметь не с государством.

Сегодня рыночная цена ипотеки без помощи государства где-то на уровне 12,5%, то есть разницу между 7% и 12,5% возмещает государство. В этом году все это идет через фонд развития предпринимательства в пределах тех средств, которые им выделили,

– пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Какое жилье можно приобрести

Кроме этого, приобрести можно только жилье, которому максимум 3 года. То есть если брать кредит в 2021 году, это должен быть построенный дом не ранее 2018 года.

"Эти объекты они должны быть аккредитованы в банке. Схема продажи должна быть через торговлю имущественными правами, то есть объект должен реализоваться через фонды финансирования строительства, а не по предыдущим договорам купли-продажи", – пояснил президент корпорации "Риэл" Ростислав Мельник.

Нет гарантий относительно следующих бюджетов

В бюджете на текущий год для фонда, который занимается ипотечной программой под 7%, заложено 2 миллиарда гривен. Впрочем, по словам экспертов, гарантии того, что финансирование дешевой ипотеки будет предусмотрено в бюджете в ближайшие годы – нет.

Сейчас выдавать ипотеку под 7% могут только 7 банков – 3 государственных и 4 частных. Однако в министерстве финансов не исключают, что до конца этого года перечень банков-участников программы расширят.

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В целом во всем мире ипотека является самым распространенным и доступным механизмом покупки собственного жилья. Относительно украинских программ, эксперты все же советуют потенциальным покупателям внимательно оценить все риски, прежде чем воспользоваться такой поддержкой государства.