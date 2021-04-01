Головні ризики іпотеки під 7%: як накопичити на власне житло якомога швидше
Власне житло – справжня мрія для мільйонів жителів України. Щоб накопичити гроші на найдешевшу однокімнатну квартиру у Києві із середньою зарплатнею знадобиться майже 14 років – це за умови, якщо людина відкладатиме не менше 30% від своїх доходів.
Джерело:24 канал
Втім, щоб хоча б трішки наблизити українців до заповітної мрії, держава запустила пільгову іпотеку під 7%. Що це таке та хто може нею скористатися – читайте далі.
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Доходи, які потрібні для пільгової програми
Експерти кажуть, що цією програмою можуть скористатися люди, які мають офіційні доходи, однак невеликі. В інакшому випадку – їм не потрібне пільгове кредитування.
Так, розмір доходу будь-якого члена сім’ї чоловіка, дружини чи дітей не повинен перевищувати 10-кратного розміру середньої місячної зарплати в тому регіоні, де ви плануєте купити житло.
Вік учасників програми
Окрім цього вік учасника пільгової іпотеки не має перевищувати 50 років, адже максимальний термін виплат кредиту до 20 років.
До того ж аби претендувати на такий кредит, у вас не повинно бути у власності житла, яке більше за норматив. Тобто більшого за площею, ніж те, яке ви плануєте придбати згідно з іпотечною програмою.
Максимальний розмір кредиту
Максимальний розмір кредиту, який ви можете отримати за цією програмою – 2 мільйони гривень. Згідно з умовами, людина бере кредит на житло під відсоток, пропонований банком. Тож будь-які фінансові справи матимете не з державою.
Сьогодні ринкова ціна іпотеки без допомоги держави десь на рівні 12,5%, тобто різницю між 7% і 12,5% відшкодовує держава. Цього року все це йде через фонд розвитку підприємництва в межах тих коштів, що їм виділили,
– пояснив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Яке житло можна придбати
Крім цього, придбати можна лише житло, якому щонайбільше 3 роки. Тобто якщо брати кредит у 2021 році, це має бути збудований будинок не раніше 2018 року.
"Ці об'єкти вони повинні бути акредитовані в банку. Схема продажу повинна бути через торгівлю майновими правами, тобто об'єкт повинен реалізуватись через фонди фінансування будівництва, а не по попереднім договорам купівлі-продажу", – пояснив президент корпорації "Ріел" Ростислав Мельник.
Немає гарантій щодо наступних бюджетів
У бюджеті на поточний рік для Фонду, який займається іпотечною програмою під 7%, закладено 2 мільярди гривень. Втім, за словами експертів, гарантії того, що фінансування дешевої іпотеки буде передбачено у бюджеті в найближчі роки – немає.
Наразі видавати іпотеку під 7% можуть лише 7 банків – 3 державні та 4 приватні. Проте у міністерстві фінансів не виключають, що до кінця цього року перелік банків-учасників програми розширять.
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Загалом у всьому світі іпотека є найпоширенішим та найдоступнішим механізмом покупки власного житла. Щодо українських програм, експерти все ж таки радять потенційним покупцям уважно оцінити всі ризики, перш ніж скористатися такою підтримкою держави.
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