О том, что дипломатические представительства закрывают, рассказал почетный консул Белоруссии в Эрбиле Фуад Хамад.
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Ирак закрыл консульства Беларуси
Прекращают работу офисы в столице Ирака в Багдаде, а также в городе Эрбиль – столице Иракского Курдистана. Хамад объяснил, что почетные консульства были закрыты после соответствующего решения правительства Ирака.
В то же время дипломат напомнил, что эти дипучреждения не имеют полномочий выдавать визы.
Кроме того, в сети обнародовали видео, как белорусский флаг опускают и снимают с флагштока в городе Эрбиль.
С флагштока сняли белорусский флаг: смотрите видео
Причина закрытия дипучреждений
Закрытие почетных дипломатических представительств связано с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС. В частности, с давлением цивилизованного мира на иракские власти, которые игнорировали потоки своих мигрантов в Беларусь и последующее их перемещение в страны ЕС.
Такое решение приняли также из-за бесчеловечного отношения белорусских пограничников к беженцам.