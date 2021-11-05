К этому диктатор привлек специальные подразделения силовиков. Такое мнение высказал белорусский дипломат, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Латушко о ситуации на границе Беларуси

Целью спецоперации является дестабилизация ситуации на территории европейских стран. Такие действия диктора являются одним из инструментов ответа на санкции, которые против него ввел Евросоюз.

Такими действиями он (Лукашенко – 24 канал) еще раз подтверждает свой статус международного преступника. Павел Латушко Белорусский оппозиционер

Латушко подчеркнул, что европейским странам важно перейти от политических заявлений к реальным действиям. "Мы можем сколько угодно анализировать и комментировать, но что с этим делать", – добавил он.

По мнению белорусского оппозиционера, против Лукашенко и его союзников необходимо открыть уголовные дела. За их действия должна наступить юридическая ответственность.

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