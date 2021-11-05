До цього диктатор залучив спеціальні підрозділи силовиків. Таку думку висловив білоруський дипломат, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Латушко про ситуацію на кордоні Білорусі

Метою спецоперації є дестабілізація ситуації на території європейський держав. Такі дії диктора є одним з інструментів відповіді на санкції, які проти нього ввів Євросоюз.

Такими діями він (Лукашенко – 24 канал) ще раз підтверджує свій статус міжнародного злочинця. Павло Латушко Білоруський опозиціонер

Латушко наголосив, що європейським країнам важливо перейти від політичних заяв до реальних дій. "Ми можемо скільки завгодно аналізувати та коментувати, але що з цим робити", – додав він.

На думку білоруського опозиціонера, проти Лукашенка та його союзників необхідно відкрити кримінальні справи. За їхні дії має наступити юридична відповідальність.

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