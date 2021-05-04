Иракскую базу "Айн аль-Асад" расстреляли ракетами. Там базируются военнослужащие США и другие иностранные силы.

На военные базы выпустили не менее 3 ракет. Это произошло во вторник, 4 мая.

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В результате обстрела иракской базы пострадавших нет. Ответственность за обстрелы пока на себя никто не взял.

Что известно о "Айн аль-Асад"

База "Айн аль-Асад" располагается в 110 километрах к западу от Багдада.

Она является одной из крупнейших военных баз, где находятся американские солдаты в Ираке.

Ранее базу неоднократно обстреливали. Тогда Вашингтон обвинил в атаках действующие в стране проиранские группировки.

Неоднократные обстрелы баз Ирака