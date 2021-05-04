В Ираке обстреляли ракетами военную базу "Айн аль-Асад"
Иракскую базу "Айн аль-Асад" расстреляли ракетами. Там базируются военнослужащие США и другие иностранные силы.
Источник:Al Arabiya
На военные базы выпустили не менее 3 ракет. Это произошло во вторник, 4 мая.
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В результате обстрела иракской базы пострадавших нет. Ответственность за обстрелы пока на себя никто не взял.
Что известно о "Айн аль-Асад"
- База "Айн аль-Асад" располагается в 110 километрах к западу от Багдада.
- Она является одной из крупнейших военных баз, где находятся американские солдаты в Ираке.
- Ранее базу неоднократно обстреливали. Тогда Вашингтон обвинил в атаках действующие в стране проиранские группировки.
Неоднократные обстрелы баз Ирака
- На территории международного аэропорта Багдада 23 апреля обстреляли американскую военную базу. В результате обстрелов ранили гражданина Ирака.
- США и Ирак смогли договориться о том, что на территории страны не будет американских военнослужащих и иностранных военных баз.
- Президент США Джо Байден сообщил о выводе американских военных из зоны Персидского залива.
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