Покушение совершили в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщили в официальном заявлении властей.
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В Ираке неизвестные с помощью беспилотника совершили покушение на премьера
"Дрон пытался нацелиться на резиденцию" в укрепленной зеленой зоне Багдада,
– говорится в сообщении.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими не пострадал в результате покушения. Сейчас ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Предварительно известно, что резиденция премьер-министра размещена в пределах защищенной так называемой "зеленой зоны". Неподалеку от нее находятся другие органы государственной власти и иностранные посольства.
Премьер прокомментировал покушение
Мустафа аль-Кадхими заявил, что чувствует себя хорошо и призвал всех к "спокойствию и сдерживанию ради Ирака".
Коротко о последних нападениях на политиков
- 23 октября молодые люди напали на дом заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы – они бросили в дом "коктейль Молотова".
- В этот же день им избрали меры пресечения. Их взяли под стражу на 2 месяца с возможностью залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.
- Перед этим, 22 сентября, неизвестные обстреляли авто помощника президента Сергея Шефира.
- Ранение получил его водитель. Это произошло на трассе между селами Круглик и Ходосовка на Киевщине. Дело расследуют.