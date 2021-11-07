Замах вчинили у неділю, 6 листопада. Про це повідомили в офіційній заяві влади.

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У Іраку невідомі з допогою безпілотника здійснили замах на прем'єра

"Дрон намагався націлитися на резиденцію" в укріпленій зеленій зоні Багдада,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі не постраждав в результаті замаху. Наразі жодне із відомих угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

Попередньо відомо, що резиденція прем'єр-міністра розміщена у межах захищеної так званої "зеленої зони". Неподалік неї перебувають інші органи державної влади та іноземні посольства.

Прем'єр прокоментував замах

Мустафа аль-Кадхімі заявив, що почується добре та закликав усіх до "спокою та стримання заради Іраку".

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