Ирак закрыл воздушное пространство и границы. Еще за 2 дня до выборов проголосовали правоохранители, заключенные и внутренне перемещенные лица.

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Чтобы следить за безопасностью во время голосования, привлекли более 250 тысяч сотрудников службы безопасности. Военнослужащие, полиция и антитеррористические силы развернули войска возле избирательных участков.

Кто участвует в выборах

В конкурсе принимают участие более 3240 кандидатов, среди них 950 женщин. Председатель избирательной комиссии Ирака заявил, что первые результаты выборов объявят в течение 24 часов.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадхими уже проголосовал. Кроме того, он призвал всех граждан Ирака тоже принять участие в выборах.

Выйдите, проголосуйте и измените свою реальность ради Ирака и своего будущего,

– сказал Мустафа аль-Кадхими.

Заметим, в Ираке должны выбрать новый парламент на пятом таком голосовании после того, как вторжение под руководством США в 2003 году сбросило Саддама Хусейна.